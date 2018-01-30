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Светлана Бочарова

Путин заявил о необходимости защиты от «деструктивных сил» в интернете

Общество должно себя ограждать от «каких-то деструктивных сил» в интернете, заявил президент Владимир Путин во вторник на встрече с доверенными лицами.

«Анонимность интернета, с одной стороны, хороша для демократии, но с другой – возникает проблема: непонятно, кто за этими "никами" прячется», – сказал Путин. По мнению Путина, который баллотируется на четвертый президентский срок, бояться пользователям сейчас нечего: «Сейчас не 37-й год, что хочешь, то и говори».

В то же время Путин не исключил введения новых ограничений в интернете после нападений школьников на своих одноклассников в нескольких российских городах. «Сидят, смотрят, что в США происходило, потом у нас преступления совершались. Причем безо всяких оснований», – напомнил Путин.

«Это не значит, что нужно ввести какие-то драконовские меры», – отметил Путин, добавив, что «со стороны общества должен быть контроль над такими ограничениями». Какие именно ограничения планируются, Путин не сказал: «Но общество должно иметь право себя защищать. Самозащита должна произрастать из общественного сознания: случилась [трагедия в школе] – все подумали о своих детях».

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