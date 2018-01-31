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Трамп рассказал о потенциальной ядерной угрозе со стороны «развратного» режима КНДР

Президент США Дональд Трамп в своем обращении к конгрессу с речью о положении дел в стране заявил о том, что ядерные ракеты КНДР «могут очень скоро начать представлять угрозу» для Соединенных Штатов. Трансляция его обращения представлена на канале Белого дома в Twitter.

«Нам нужно только взглянуть на развратный характер северокорейского режима, чтобы понять природу ядерной угрозы, которую он может создать для Америки и наших союзников», - заявил Трамп. Он также заверил конгрессменов, что Вашингтон проводит «кампанию по максимальному давлению» в отношении КНДР.

24 января власти США расширили санкции против министерства нефтяной промышленности Северной Кореи, а также шести морских судов. В санкционный список попали 16 граждан КНДР, участвовавших в разработке ядерной и ракетной программ, отметили в минфине США.

Госдепартамент обвинял Россию в реэкспорте северокорейского угля и нарушении санкций СБ ООН.