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Кремль пообещал продолжить «мирное правовое сражение» за права спортсменов

Российские власти продолжат поддерживать спортсменов в отстаивании их прав по всем возможным каналам, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Так он отреагировал на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) отменить санкции против 28 российских спортсменов.

«Поступившая информация о решении Спортивного арбитражного суда в отношении наших спортсменов подтверждает, что энергичные действия по отстаиванию прав и в судебном порядке, и в иных категориях оправданны и могут быть эффективными и должны продолжаться», — сказал Песков журналистам.

Вопрос об участии оправданных спортсменов в Олимпиаде-2018 будет обсуждаться с Международным олимпийским комитетом, добавил Песков. Россия продолжит «мирное сражение, правовое сражение за интересы и за права» российских спортсменов, подчеркнул он.

В четверг CAS сообщил, что удовлетворил апелляции 28 российских спортсменов, пожизненно отстраненных от Олимпийских игр в связи с нарушением антидопинговых правил на Играх-2014 в Сочи. Их результаты на Олимпиаде-2014 будут восстановлены. Апелляции еще 11 спортсменов были удовлетворены частично (пожизненное отстранение было заменено на отстранение от Игр-2018 в Пхенчхане).