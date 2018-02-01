Спортивный арбитраж аннулировал санкции МОКа против 28 российских спортсменов

Но это не означает, что они смогут принять участие в Играх-2018 в Пхенчхане

Результаты спортсменов на Олимпиаде в Сочи, аннулированные по решению Международного олимпийского комитета, будут восстановлены Matthias Schrader / AP

Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляции 28 российских спортсменов, которые ранее были пожизненно отстранены от Олимпийских игр. Решение опубликовано на сайте суда.

Результаты спортсменов на Олимпиаде в Сочи, аннулированные по решению Международного олимпийского комитета (МОК), будут восстановлены, следует из документа. Если МОК утвердит это решение, Россия вернет себе первое место в неофициальном командном зачете Олимпийских игр в Сочи.

МОК допустил, что может обжаловать решение CAS. В организации подчеркнули, что решение CAS не означает, что реабилитированные спортсмены поедут на Олимпиаду в Пхенчхан: россияне могут участвовать в Играх-2018 только по приглашению МОКа. «Результаты работы CAS не означают, что 28 атлетов будут приглашены на Игры. Отсутствие к ним примененных санкций не означает наличие льгот», - говорится в комментарии МОКа.

В прошлом году МОК принял решение отстранить российскую сборную от Олимпиады-2018, разрешив россиянам участвовать в Играх лишь в нейтральном статусе. Для участия в соревнованиях, которые пройдут в Пхенчхане с 9 по 25 февраля, оправданные спортсмены должны получить приглашение МОКа.

В списке спортсменов, санкции в отношении которых отменены, — бобслеисты Дмитрий Труненков, Алексей Негодайло, Ольга Стульнева и Людмила Удобкина, лыжники Александр Легков, Евгений Белов, Максим Вылегжанин, Алексей Петухов, Никита Крюков, Александр Бессмертных, Евгения Шаповалова, Наталья Матвеева, конькобежцы Иван Скобрев, Артем Кузнецов, Ольга Фаткулина и Александр Румянцев.

Суд также вынес положительное решение по жалобам скелетонистов Александра Третьякова, Сергея Чудинова, Елены Никитиной, Ольги Потылицыной и Марии Орловой, саничников Альберта Демченко и Татьяны Ивановой, хоккеисток Екатерины Лебедевой, Екатерины Пашкевич, Татьяны Буриной, Екатерины Смоленцевой и Анны Щукиной.

Апелляции еще 11 спортсменов были удовлетворены частично (пожизненное отстранение было заменено на отстранение от Игр-2018 в Пхенчхане). Такое решение принято в отношении бобслеистов Александра Зубкова, Алексея Воеводы, Александра Касьянова, Алексея Пушкарева, Ильвира Хузина, лыжниц Юлии Ивановой, Юлии Чекалевой, Анастасии Доценко и хоккеисток Галины Скиба, Анны Шибановой и Инны Дюбанок.

Спортсмены были дисквалифицированы по итогам перепроверки допинг-проб с Олимпийских игр 2014 г. в Сочи. МОК признал их нарушившими антидопинговые правила. 42 дисквалифицированных спортсмена подали жалобы в CAS. Индивидуальные слушания по делам 39 из них проходили с 22 по 27 января в ускоренном режиме. Жалобы биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой CAS пока не рассматривал.

Россия продолжит «мирное сражение, правовое сражение за интересы и за права» российских спортсменов, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. «Поступившая информация о решении Спортивного арбитражного суда в отношении наших спортсменов подтверждает, что энергичные действия по отстаиванию прав и в судебном порядке и в иных категориях оправданны и могут быть эффективными и должны продолжаться», — сказал Песков журналистам. Вопрос об участии оправданных спортсменов в Олимпиаде-2018 будет обсуждаться с Международным олимпийским комитетом, добавил он.

Президент Олимпийского комитета России Александр Жуков назвал решение CAS справедливым. «Мы с самого начала настаивали на том, что наши спортсмены не замешаны ни в каких допинговых махинациях, и, конечно, сейчас мы просто счастливы, что их честное имя восстановил суд и им вернули все награды», — сказал Жуков «Интерфаксу».

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