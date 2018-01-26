Почему мы передумали бойкотировать Олимпиаду

Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке

Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке

Нежелание россиян бойкотировать предстоящую зимнюю Олимпиаду вызвано их желанием увидеть на экранах отечественных спортсменов и привычно болеть за хоккеистов и других зимних атлетов. Спокойная позиция наших соотечественников к участию в Играх под нейтральным флагом вызвана деполитизацией вопроса.

По данным опроса «Левада-центра», проведенного 19–23 января (т. е. уже после сообщения о недопуске Международным олимпийским комитетом (МОК) нескольких ведущих российских зимних спортсменов), большинство наших соотечественников против бойкота зимней Олимпиады в корейском Пхенчхане. 71% респондентов хотели бы, чтобы российские атлеты участвовали в ее стартах, 20% предпочли бы, чтобы они отказались, еще 9% не решили, что ответить.

Мнение россиян об участии отечественных спортсменов по сравнению с осенними социологическими замерами резко изменилось. В ноябре, накануне решения МОКа о недопуске российской национальной команды в Пхенчхан, по данным фонда «Общественное мнение», за отказ российских атлетов от участия в соревнованиях под нейтральным флагом высказались 58% опрошенных, 27% считали, что такое выступление допустимо, 15% не определились с ответом. Отчасти причина – в разных формулировках опросов, но дело не только в них, но и в атмосфере вокруг соревнований и вокруг их освещения, считает Денис Волков из «Левада-центра». Люди хотят смотреть соревнования, несмотря на скандал.

Всплеск эмоций отдельных депутатов и общественных деятелей после решения МОКа от 5 декабря об отстранении национальной сборной и Олимпийского комитета России от Олимпиады был быстро погашен. Шестого декабря, выступая в Нижнем Новгороде перед рабочими завода ГАЗ, Владимир Путин признал: «Надо прямо сказать, что мы отчасти сами в этом виноваты, потому что дали повод для этого». В тот же день он сообщил, что российские власти не будут препятствовать спортсменам участвовать в Олимпиаде.

Тема бойкота перешла к маргиналам. На днях в пользу участия в Олимпиаде высказались знаменитые спортсменки Елена Исинбаева и Иоланда Чен, которых трудно заподозрить во фронде. Москва, похоже, отказалась от политизации проблемы допинга и допуска спортсменов на Олимпиаду – ради решения тактических задач: ей невыгодна новая конфронтация с внешним миром. В Кремле решили не использовать Олимпиаду для патриотической мобилизации накануне выборов, поскольку уверены в успехе Владимира Путина.

России особенно важно провести намеченный на лето 2018 г. чемпионат мира по футболу, который считается личным проектом того же Путина (к тому времени он уже снова станет президентом), без новых скандалов, отмечает политолог Алексей Макаркин, поэтому Москва идет на уступки, в том числе отстранение одиозных для Запада фигур, вроде зампреда правительства Виталия Мутко, с официальных постов. Кроме того, относительное большинство россиян (37%, по данным «Левада-центра», и 26%, по данным ФОМа) считают главными виновниками применения допинга чиновников или руководство Минспорта. В такой ситуации политизировать проблему допинга и недопуска отечественных спортсменов явно невыгодно.