Путин попросил прощения у олимпийцев

По словам Путина, российским спортсменам не стоит сомневаться в том, что Россия всегда будет выступать на спортивных мероприятиях Михаил Метцель / ТАСС

Президент России Владимир Путин попросил у российских спортсменов прощения за то, что государство не смогло защитить их от нападок, передает «РИА Новости».

«Простите нас за то, что мы не смогли вас от этих нападок оградить», - сказал он на встрече с допущенными до Олимпийских игр участниками. Глава государства подчеркнул, что Россия «будет поддерживать идею чистого спорта».

Подготовка к Играм в таких условиях была втройне тяжелее для спортсменов, считает Путин. «Все вы очень хорошо знаете, как тяжело достаются победы в спорте высоких достижений, чего они стоят, сколько труда нужно для этого вложить. Вдвойне сложнее, когда спорт перемешивается с явно несвойственными спорту, чуждыми событиями, наносными обстоятельствами — политикой или еще чем-то. Втройне тяжелее, когда в стране, в данном случае в нашей стране, в этой связи складывается такая сложная общественная оценка, звучат самые разные, порой абсолютно противоположные мнения на этот счет. Это создает тяжелые условия для достижения результата», — пояснил президент.

По его словам, российским спортсменам не стоит сомневаться в том, что Россия всегда будет выступать на спортивных мероприятиях.

Едущих на Олимпиаду Путин призвал не думать о спорах и сосредоточиться на результате, сражаться «за себя и за того парня». «В то же время мы, признавая свои собственные упущения, ошибки, невнимательное отношение к вещам, которые являются важными и ключевыми в современном спорте, очень рассчитываем, что и в международных спортивных организациях сделают все, чтобы эти организации не превращались в департаменты госучреждений отдельных стран, какими бы могущественными и важными эти государства на первый взгляд ни казались», — заявил Путин.

Российские власти помогут спортсменам, которые не получили возможности участвовать в Олимпиаде, и продолжат работать с международными спортивными организациями, заверил президент. «Если современный спорт утратит самую важную составляющую спорта, объединяющую народы и страны, то тогда призыв основателя олимпийского движения Пьера де Кубертена просто утратит свой смысл», — считает Путин.

Зимняя Олимпиада – 2018 будет проходить в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 25 февраля. Международный олимпийский комитет (МОК) допустил до участия в зимних Олимпийских играх 169 спортсменов и 189 официальных лиц в составе делегации «спортсменов-олимпийцев из России». Российские спортсмены выступят под нейтральным флагом. На Олимпиаду также поедут 80 тренеров, уточнили в пресс-службе Олимпийского комитета России (ОКР).

Российскую сборную не допустили до Олимпийских игр в полном составе из-за обвинений в существовании в России системы допинга на государственном уровне.

В начале декабря председатель комиссии спортсменов ОКР Софья Великая заявила, что комитет обратится к МОКу с просьбой быть беспристрастным при отборе российских спортсменов. «Мы не хотим, чтобы сложилась ситуация, когда на Игры пригласят только пятые и шестые номера сборной, а лидеров - нет», – говорила она. Позже стало известно, что в списке приглашенных МОКом нет шестикратного олимпийского чемпиона по шорт-треку Виктора Ана, биатлониста Антона Шипулина, лыжника Сергея Устюгова, также не допущенным к Олимпиаде оказался основной состав сборной команды по фигурному катанию.

Ранее Путин заявлял, что Россия сама дала МОК повод для решения о недопуске российской сборной. «Считаю, что этим поводом воспользовались не совсем честным образом, мягко говоря», - отмечал он (цитата по «Интерфаксу»).

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