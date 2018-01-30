Международные отношения

Родченков заявил о вовлеченности Путина в российскую допинговую систему

Информатор WADA в интервью ARD рассказал о схеме информирования властей о допинговых злоупотреблениях

Экс-глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков заявил, что президент России Владимир Путин был в курсе системы употребления допинга российскими спортсменами во время Олимпиады в Сочи. Об этом информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) сообщил в фильме немецкого репортера, автора многочисленных расследований о допинговой системе в России Хайо Зеппельта, вышедшем на телеканале ARD. Предыдущие свидетельства Родченкова стали главным основанием для отстранения российской сборной от Олимпиады-2018 в Пхенчхане.

«Я более чем уверен, что Путин знал полные и детальные подробности (о злоупотреблениях - ред.) от (экс-министра спорта Виталия - ред.) Мутко», - сказал Родченков. Он убежден, что президент знал всех участников допинговой схемы по именам. «Мутко мне лично говорил, что Путин знает мое имя», - рассказал Родченков. Представитель президента России на вопросы составителя фильма не ответил.

В фильме Зеппельта приводится схема информирования властей о допинговых злоупотреблениях со слов Родченкова. Он докладывал обо всем заместителю министра спорта Юрию Нагорных, а тот передавал информацию Мутко, который общался с Путиным.

«Конечно, в какой-то момент тема с допингом вышла на уровень президента, потому что только он может вовлечь ФСБ в выполнение такой специфичной задачи», - уверен Родченков. Он рассказал, что именно офицер ФСБ приносил в его лабораторию открытые колбы с биоматериалом для чистых результатов.

Ранее Родченков в своем дневнике, переданном в Международный олимпийский комитет (МОК) и WADA, утверждал, что в ФСБ России была разработана методика бесследного вскрытия и подмены допинг-проб. Также он рассказывал, что разрабатывал «коктейль» для членов олимпийской сборной с анаболическими стероидами и мартини и получал его от российских спортивных функционеров.

Сам Путин в декабре 2017 г. на пресс-конференции называл дневники Родченкова полной ерундой. Президент уверен, что новый виток допингового скандала, приведший к отстранению российской сборной от Олимпиады-2018, «раздувается в преддверии внутриполитического российского календаря». Он также заявлял, что Родченков находится под контролем ФБР.

О том, что Путин мог быть в курсе употребления допинга российскими спортсменами Родченков рассказал впервые. В начале 2016 г. об этом сообщало агентство Associated Press со ссылкой на источник, знакомый с докладом тогдашнего главы WADA Дика Паунда. Вывод об информированности Путина был сделан со слов экс-президента Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) Ламина Диака, который расследовал дела подозревавшихся в допинге российских атлетов. Все дела выводили на Диака, и он спрашивал совета у юриста ассоциации Хава Робертса. Не получив ответа, Диак якобы сказал, что «находится в трудной ситуации, которую разрешить может только российский президент Путин, с которым он [Диак] подружился». Через некоторое время расследования прекратились.

«В обмане с допинговыми пробами вы бы не опередили Россию! У России передовой опыт», - заявил Родченков в эфире ARD. Этому утверждению в фильме Зеппельта предшествовали кадры передачи проб мочи через дырку в стене, и замену их на новые.

По словам Родченкова, одним из ключевых представителей российской допинговой системы был проживающий в Швейцарии специалист по спортивной медицине Сергей Португалов. Якобы именно он изобрел стимулирующий препарат, который практически не отражался в пробах спортсменов. Весной 2017 г. бывший профессор и руководитель Центра медико-биологического обеспечения Всероссийского научно-исследовательского института физической культуры и спорта (ВНИИФК) Португалов был признан Спортивным арбитражным судом (CAS) в Лозанне виновным в нарушении антидопинговых правил Международной федерации легкой атлетики и отстранен от работы в спортивных организациях.

Родченков рассказал Зеппельту о том, как чувствует себя информатор Всемирного антидопингового агентства WADA. «Я наслаждаюсь каждым днем, что я жив и тем, что я делаю любимые вещи. Как и вы бы наслаждались. Но как я могу оценивать, если предполагаемый киллер может быть где-то рядом», - отметил он. Ранее в фильме приводились кадры, на которых экс-президент олимпийского комитета России Леонид Тягачев, заявил, что Родченкова надо расстрелять, «как Сталин бы сделал». Как уточнил автор сюжета, «теперь Родченков боится за свою жизнь... Возможно, будет бояться всю жизнь».

Комментарии  ()
chernatisa
01:59 30.01.2018
Радиологический корпус в Б-це №6 что в ЩУКИНО. Проектировщики забыли нарисовать трубу для охлаждения реактора, а строители не оставили ГИЛЬЗУ в стене 1,5 м. Славскому предложили прожечь её ЭЛ, ДУГОЙ 2000 ампер и 56 вольт. Что я и сделал под потолком. ВЕНИЛЫЦИИ не было. за 8 часов отверстие было сделано мной. НО я видел 2 месяца впереди себя зелёные круги. СЕТЧАТКА потеряла свойство реагировать на свет и цвет.
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