Родченков заявил о вовлеченности Путина в российскую допинговую систему

Родченков утверждает, что Путин получал информацию о допинговых злоупотреблениях в российском спорте от Мутко Михаил Климентьев / ТАСС

Экс-глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков заявил, что президент России Владимир Путин был в курсе системы употребления допинга российскими спортсменами во время Олимпиады в Сочи. Об этом информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) сообщил в фильме немецкого репортера, автора многочисленных расследований о допинговой системе в России Хайо Зеппельта, вышедшем на телеканале ARD. Предыдущие свидетельства Родченкова стали главным основанием для отстранения российской сборной от Олимпиады-2018 в Пхенчхане.

«Я более чем уверен, что Путин знал полные и детальные подробности (о злоупотреблениях - ред.) от (экс-министра спорта Виталия - ред.) Мутко», - сказал Родченков. Он убежден, что президент знал всех участников допинговой схемы по именам. «Мутко мне лично говорил, что Путин знает мое имя», - рассказал Родченков. Представитель президента России на вопросы составителя фильма не ответил.

В фильме Зеппельта приводится схема информирования властей о допинговых злоупотреблениях со слов Родченкова. Он докладывал обо всем заместителю министра спорта Юрию Нагорных, а тот передавал информацию Мутко, который общался с Путиным.

«Конечно, в какой-то момент тема с допингом вышла на уровень президента, потому что только он может вовлечь ФСБ в выполнение такой специфичной задачи», - уверен Родченков. Он рассказал, что именно офицер ФСБ приносил в его лабораторию открытые колбы с биоматериалом для чистых результатов.

Ранее Родченков в своем дневнике, переданном в Международный олимпийский комитет (МОК) и WADA, утверждал, что в ФСБ России была разработана методика бесследного вскрытия и подмены допинг-проб. Также он рассказывал, что разрабатывал «коктейль» для членов олимпийской сборной с анаболическими стероидами и мартини и получал его от российских спортивных функционеров.

Сам Путин в декабре 2017 г. на пресс-конференции называл дневники Родченкова полной ерундой. Президент уверен, что новый виток допингового скандала, приведший к отстранению российской сборной от Олимпиады-2018, «раздувается в преддверии внутриполитического российского календаря». Он также заявлял, что Родченков находится под контролем ФБР.

О том, что Путин мог быть в курсе употребления допинга российскими спортсменами Родченков рассказал впервые. В начале 2016 г. об этом сообщало агентство Associated Press со ссылкой на источник, знакомый с докладом тогдашнего главы WADA Дика Паунда. Вывод об информированности Путина был сделан со слов экс-президента Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) Ламина Диака, который расследовал дела подозревавшихся в допинге российских атлетов. Все дела выводили на Диака, и он спрашивал совета у юриста ассоциации Хава Робертса. Не получив ответа, Диак якобы сказал, что «находится в трудной ситуации, которую разрешить может только российский президент Путин, с которым он [Диак] подружился». Через некоторое время расследования прекратились.

«В обмане с допинговыми пробами вы бы не опередили Россию! У России передовой опыт», - заявил Родченков в эфире ARD. Этому утверждению в фильме Зеппельта предшествовали кадры передачи проб мочи через дырку в стене, и замену их на новые.

По словам Родченкова, одним из ключевых представителей российской допинговой системы был проживающий в Швейцарии специалист по спортивной медицине Сергей Португалов. Якобы именно он изобрел стимулирующий препарат, который практически не отражался в пробах спортсменов. Весной 2017 г. бывший профессор и руководитель Центра медико-биологического обеспечения Всероссийского научно-исследовательского института физической культуры и спорта (ВНИИФК) Португалов был признан Спортивным арбитражным судом (CAS) в Лозанне виновным в нарушении антидопинговых правил Международной федерации легкой атлетики и отстранен от работы в спортивных организациях.

Родченков рассказал Зеппельту о том, как чувствует себя информатор Всемирного антидопингового агентства WADA. «Я наслаждаюсь каждым днем, что я жив и тем, что я делаю любимые вещи. Как и вы бы наслаждались. Но как я могу оценивать, если предполагаемый киллер может быть где-то рядом», - отметил он. Ранее в фильме приводились кадры, на которых экс-президент олимпийского комитета России Леонид Тягачев, заявил, что Родченкова надо расстрелять, «как Сталин бы сделал». Как уточнил автор сюжета, «теперь Родченков боится за свою жизнь... Возможно, будет бояться всю жизнь».