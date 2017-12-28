Частное лицо года – бывший руководитель Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков

Григорий Родченков – человек, из-за которого сборная России не допущена на зимние Олимпийские игры в южнокорейском Пхенчхане и лишена 33 наград (на 25 декабря. – «Ведомости»), завоеванных только на домашних Играх в Сочи четырехлетней давности. И, видимо, это не предел.

Профессиональный химик Родченков больше 10 лет возглавлял московский Антидопинговый центр – лабораторию, аккредитованную Международным олимпийским комитетом и ответственную за контроль спортсменов национальной сборной. Он не только знал, что происходит по эту сторону баррикад, но был непосредственным строителем и, возможно, даже идеологом сложившейся системы.

Можно долго рассуждать о мотивах, подвигших Родченкова заявить о существовании в России государственной системы допинга и назвать имена десятков (якобы) вовлеченных в нее спортсменов, итогом чего стал допуск российских атлетов на Олимпиаду только под нейтральный флагом: месть за уголовное преследование его и его семьи в 2011 г. со стороны спецслужб, искреннее желание преобразований в российском спорте, жажда наживы или что-то еще. Одно бесспорно – нарыв в оте-чественном спорте назрел давно и требовал вскрытия, каким бы болезненным и неприятным оно ни было. Ведь в России спортсмен, как только попадает на территорию спорта высоких достижений, становится винтиком, задача которого – всеми правдами и неправдами утолить жажду славы функционеров, до сих пор мыслящих категориями «сверхдержавного величия».

При этом провести вскрытие оказалось проще простого: в этой истории все настолько шито белыми нитками, что Родченкову достаточно было лишь сделать миллиметровый надрез, чтобы начался отток. И, видимо, хлестать будет еще не один месяц. Внятных аргументов против до сих пор никто из российских официальных и неофициальных лиц так и не предъявил, как и не попытался взять флакон антисептика, чтобы промыть начисто рану. Поскольку в российском сознании суд уже давно не институт рассмотрения доказательств и собственных выводов на их основе, а некая институция, выписывающая нужное решение, то и мы до сих пор допинговый скандал воспринимаем как происки врагов, решивших подкосить наше спортивное могущество и величие (а оно, как говорится, ueber alles). Хотя доносчик Родченков по сути своим поступком дал России шанс стать одной из самых чистых спортивных стран мира.-

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