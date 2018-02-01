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Собянин допустил подорожание парковки в популярных местах

Тарифы на парковку в популярных местах зоны платных парковок Москвы могут быть повышены, сообщил сегодня мэр Москвы Сергей Собянин в эфире радиостанции «Комсомольская правда» в четверг. «Цены на парковку будут повышаться только в тех местах, где явно повышенный спрос, и где для того, чтобы встать на парковку, приходится кружить. В этих местах необходимо повышать тариф таким образом, чтобы их загрузка не превышала 80%», - сказал мэр.

Собянин подчеркнул, что в системе платных парковок Москвы «никаких особых новшеств не будет». «Московское парковочное пространство в основном сформировано», - добавил он.

В середине января вице-мэр Максим Ликсутов рассказывал, что небольшие зоны расширения платной парковки возможны, но «глобального расширения уже не будет». Он заверил москвичей, что не обсуждается и вопрос о введении платной парковки во дворах.

Платную парковку московские власти запустили в ноябре 2012 г. Сначала она действовала внутри Бульварного кольца и стоила 50 руб./ч, теперь платная парковка в ряде районов доходит до МКАД, а в центре стоит 200 руб./ч.