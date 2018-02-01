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Москву ждет сильнейший снегопад в выходные

Московские власти и синоптики готовятся к сильнейшему снегопаду в выходные 3-4 февраля. Гидрометцентр предсказал, что атмосферные фронты объединившихся над Украиной двух циклонов принесут в столицу в выходные сильный снег. Заммэра Москвы Петр Бирюков ожидает до 50 см осадков за три дня.

«С субботы на воскресенье мы ожидаем от 25 до 30 см снега в зависимости от района, а в понедельник и во вторник выпадет еще по 8-10 см», - сказал Бирюков. Таким образом, за трое с небольшим суток может выпасть до полуметра осадков в виде снега. По словам заммэра, январь 2018 г. уже превзошел среднемноголетние показатели: при норме 46 см в январе выпало 65 см. «Всего в городе примерно 170 млн кв. м поверхностей, на которые выпадает снег. Нетрудно посчитать, что если выпало 20 см снега, то 34 млн кубометров снега надо убрать, расчистить и утилизировать», - пояснил Бирюков.

Пресс-служба Гидрометцентра сегодня сообщила о том, что объединившиеся над Украиной балтийский и средиземноморский циклоны принесут в московский регион сильный снег с метелью, гололедицей, заносами и налипанием при околонулевой и положительной температуре.

«В субботу, 3 февраля, прогнозируется снег, местами сильный, мокрый снег. В отдельных районах налипание мокрого снега, метель. На дорогах местами снежные заносы. Порывы южного ветра местами достигнут 12-17 м/с», - сообщил Гидрометцентр. Температура воздуха в течение суток 3 февраля будет в пределах -1...+1° в Москве и -4...+1° по области.

В воскресенье произойдет усиление ветра восточной четверти до 7-12 м/с, в порывах 13-18 м/с, температура воздуха существенно не изменится. Циклон не уйдет и в понедельник, 5 февраля, поэтому умеренный снег продолжит идти, а погода будет ветреной. Температура 5 февраля начнёт понижаться до -7...-2°, а в среду понизится до -10...-5°.

Бирюков сообщил, что за зиму в Москве в среднем выпадает 152 см снега. «В этом году, я полагаю, мы дойдем до уровня примерно 2 м», - добавил заммэра.

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