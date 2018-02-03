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Минобороны подтвердило информацию о сбитом в Сирии российском Су-25

Министерство обороны России подтвердило «Ведомостям», что в районе сирийского Идлиба сбит российский штурмовик Су-25. По данным ведомства, пилот погиб. Других подробностей пока нет.

Ранее о сбитом в Сирии российском штурмовике сообщали близкие к боевикам ресурсы. Они опубликовали фото обломков самолета и документы на русском языке.

Также в интернете появилось видео, на котором запечатлен момент падения самолета. Сообщается, что он сбит из переносного зенитного ракетного комплекса. На видеозаписи видно, что пилот катапультировался. Сообщалось, что он попал в плен.