Боевики сообщили о сбитом в Сирии российском Су-25
В Сирии сбит российский штурмовик Су-25, пилот катапультировался, сообщает группа активистов-расследователей Conflict Intelligence Team (CIT). В интернете появилось видео падения самолета.
Видеозапись разместили боевики группировки «Джейш эн-Наср». Из нее следует, что самолет сбит из переносного зенитного ракетного комплекса в провинции Идлиб.
На видео видно, что пилот штурмовика успел катапультироваться. Сейчас он находится в плену, сообщает CIT со ссылкой на повстанцев. Telegram-канал Directorate 4, который мониторит деятельность террористов, сообщил, что пилот погиб.
Информацию о сбитом в Идлибе российском Су-25 подтверждает также телеканал Sky News Arabia. Официальных комментариев пока нет.