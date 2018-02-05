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США начали выводить войска из Ирака

США начали выводить войска из Ирака. Сейчас страна перевозит оттуда военных, оружие и снаряжение на базу в Афганистан. Об этом сообщает Associated Press (AP) со ссылкой на источники.

Два официальных представителя Ирака подтвердили агентству, что страны достигли соглашения о выводе американских войск впервые после начала войны против «Исламского государства» (ИГ, организация признана террористической и запрещена в России). По их словам, пока официально процесс еще не начался. Однако корреспондент AP посетил базу Аль-Асад на западе Ирака, где видел передвижения военных. Агентство уточняет, что за последнюю неделю страну уже успели покинуть несколько десятков американских военных. Присутствие коалиции в Ираке будет зависеть от потребностей, также это будет обсуждаться с правительством Ирака, отметил представитель международной коалиции по борьбе с ИГ Райан Диллон.

Иракские силы безопасности удерживают террористов на территории трех последних кварталов в западном Мосуле (город на севере Ирака. – «Ведомости») – это менее 5 кв. км, рассказывал Диллон в июне 2017 г. «Интерфаксу». Международная коалиция по борьбе с «Исламским государством» освободила почти все территории, захваченные террористами, заявил президент США Дональд Трамп в конце декабря 2017 г. По его словам, это касалось как Сирии, так и Ирака. Тогда же Диллон уточнил, что в этих двух странах осталось около 1000 террористов «Исламского государства».

В разгар военной кампании США в Ираке в 2007 г. в стране находилось около 170 000 американских военнослужащих. В конце сентября в Ираке осталось 8892 военных, согласно докладу Пентагона. В ближайшее время 60% американских военных будут отозваны, уточняет иракский чиновник.