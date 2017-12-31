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Трамп рассказал об освобождении почти всех территорий ИГ

Международная коалиция по борьбе с «Исламским государством» (организация запрещена в России) отвоевала почти все территории, захваченные террористами. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в еженедельном обращении.

«Мы добились исторических успехов в борьбе с кровавой террористической группировкой ИГ. Сегодня коалиция по противостоянию ИГ отвоевала почти 100% территорий, прежде контролируемых этими мерзкими террористами в Ираке и Сирии», - сказал Трамп.

Ранее Трамп говорил, что над террористами «Исламского государства» одержали победу США. «Как вы знаете, мы выиграли в Сирии, мы выиграли в Ираке. Но они [террористы] распространяются в другие области, и мы преследуем их так же быстро, как они распространяются», - отметил тогда Трамп. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на это ответил пословицей: «Вы знаете, как у нас говорят: поражение — сирота, а у победы много отцов», — сказал Песков.

Администрация Трампа расширила задачи США в отношении Сирии и теперь будет добиваться уже не только изгнания боевиков ИГ, но и определенного расклада в политическом урегулировании в этой стране, писала The Washington Post в конце ноября.