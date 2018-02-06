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Директор Службы внешней разведки рассказал о своей поездке в США

Директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин заявил, что его поездка в США прошла в рамках профессиональной деятельности. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Отвечу коротко: я выполнял свою профессиональную работу руководителя российской разведки, точка», – сказал Нарышкин.

Ранее стало известно, что Нарышкин посетил США. При этом он находится под санкциями, которые запрещают въезд в эту страну. Исключения – решение госсекретаря. Лидер демократического меньшинства в сенате Чарльз Шумер призвал Белый дом «немедленно рассказать» подробности визита директора СВР.

Нарышкин встречался с директором Национальной разведки Дэном Коатсом и другими представителями разведслужб США, уточнило агентство Reuters. Эту же информацию подтвердил посол России в США Анатолий Антонов. Он также отметил, что темой встречи стала борьба с терроризмом. Хотя США порой и рассматривают Россию как оппонента, в некоторых случаях российские и американские спецслужбы могут работать вместе, сказал директор ЦРУ Майк Помпео, комментируя визит Нарышкина.