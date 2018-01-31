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Конгрессмены заинтересовались подробностями визита главы СВР в США

Лидер демократического меньшинства в сенате США Чарльз Шумер призвал Белый дом «немедленно рассказать» о том, с кем из американских чиновников встречался глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин и что именно они обсуждали. Запись этого заявления приводит The Hill.

О визите Нарышкина в США в конце января стало известно накануне. Агентство Reuters сообщило, что он встречался с директором Национальной разведки Дэном Коатсом и другими представителями разведслужб США. Эту информацию подтвердил в эфире телеканала «Россия 1» посол России в США Анатолий Антонов. По его словам, Нарышкин обсуждал с коллегами тему борьбы с терроризмом.

Нарышкин включен в санкционный список Вашингтона, касающийся российской политики на Украине. Это предполагает запрет на въезд в США. Исключения возможны по решению госсекретаря.

«Очевидно, что он приехал не в одиночестве. Кого еще из находящихся под действием санкций представителей российской разведки администрация Трампа пустила в нашу страну?» — интересовался Шумер. Еще более важным он считает вопрос о том, почему администрация Трампа решила отложить введение новых санкций в отношении России.

Накануне официальный представитель госдепартамента Хизер Нойерт заявила, что действующие санкции против российского ВПК уже привели к срыву сделок на миллиарды долларов и вводить новые пока нет необходимости, о чем госдепартамент уведомил конгресс.