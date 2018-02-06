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МИД призвал россиян на Мальдивах проявлять максимальную осторожность

МИД России рекомендовал жителям России быть максимально осторожными во время посещения Мальдивской республики, где обостряется политическая ситуация. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, МИД попросил тщательно подумать перед посещением островов. Если же не получается отказаться от поездки, то из аэропорта надо сразу ехать в места отдыха, говорится в сообщении ведомства.

В понедельник, 5 февраля, на Мальдивах ввели режим чрезвычайного положения на 15 дней. Причиной стала неспокойная ситуация в стране. Ранее Верховный суд Мальдивской республики отменил приговоры нескольким оппозиционным политическим лидерам, среди которых - бывший президент Мохамед Нашид. Генпрокуратура страны заявила, что получила информацию о том, что Верховный cуд может вынести решение об импичменте президенту. В столице Мальдив, Мале, прошли столкновения между оппозицией и полицией, сообщало агентство «Синьхуа».

Нашид уже призвал правительства других стран вмешаться в политический кризис. Главный судья Верховного суда Мальдив был задержан, без дальнейших подробностей отмечает BBC.

Противостояние властей с оппозицией затронуло только столицу, подчеркивает российский МИД и Ассоциация туроператоров России (АТОР). Сейчас на Мальдивах находятся более 1500 российских туристов, отмечает АТОР. По данным ассоциации, жалоб и отмен туров нет. Отдыху туристов на островах ничто не угрожает и не мешает, работают все отели и транспорт, а армия поддерживает действующего президента, говорится в сообщении АТОР.

Консульский отдел посольства России на Шри-Ланке, в зону ответственности которого входят и Мальдивы, рекомендовал пока воздержаться от поездок в страну. Каких-либо угроз пока нет, но есть предпосылки к ним, сказал представитель посольства.

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