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На Мальдивах ввели режим ЧП

Правительство Мальдивской республики объявило чрезвычайное положение из-за политического кризиса в стране. Об этом сообщает BBC.

Это решение принято после того, как Верховный суд отменил приговоры нескольким политическим лидерам. Среди них есть бывший президент страны Мохамед Нашид. После этого появилась информация о возможном импичменте действующего президента Абдуллы Ямина. В столице Мальдивской республики произошли столкновения между оппозицией и полицией, передает агентство «Синьхуа». Режим ЧП действует 15 дней.

МИД Китая уже посоветовал жителям своей страны избегать посещения Мальдивских островов, пока не спадет политическая напряженность, пишет South China Morning Post.

Политический кризис на Мальдивах не влияет на отдых туристов, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР). Все политические столкновения происходят исключительно в столице Мальдив, городе Мале, вдали от курортных островов и туристических зон, уточняет ассоциация.

В 2014 г. российский МИД рекомендовал жителям России воздержаться от посещения Мальдивской республики, если есть подозрения, что правоохранительные органы третьих стран могут выдвинуть к ним какие-либо претензии. Тогда Мальдивы выдали США сына депутата Госдумы Романа Селезнева.

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