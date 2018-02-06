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Посольство рекомендовало россиянам воздержаться от поездок на Мальдивы

Россиянам стоит на время воздержаться от поездок на Мальдивы, где из-за политических волнений объявлено чрезвычайное положение. Как передает ТАСС, такую рекомендацию дал консульский отдел посольства России на Шри-Ланке, в зону ответственности которого входят и Мальдивы.

На сегодня «каких-либо проявляемых угроз» пока нет, но есть предпосылки к этому, сказал собеседник агентства.

В понедельник, 5 февраля, власти Мальдив объявили в стране чрезвычайное положение. За несколько дней до этого верховный суд Мальдив отменил приговоры нескольким политическим лидерам, в том числе бывшему президенту страны Мохамеду Нашиду, свергнутому в 2012 г. Сторонники Нашида вышли на улицы в знак его поддержки, в то время как действующие власти назвали решение суда неконституционным. В столице Мальдивской Республики произошли столкновения между сторонниками оппозиции и полицией. Для разгона протестующих использовался слезоточивый газ.

По данным российских туроператоров, волнения не затронули мальдивские курорты, туры продаются в нормальном режиме, сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР). «По данным туроператоров, никаких жалоб и обращений от отдыхающих на Мальдивах туристов нет, им ничего не угрожает», – сказала исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе сайту «Интерфакс-Туризм».