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Экс-премьер Дагестана назвал дело против него «шитым белыми нитками»

Бывший врио премьер-министра Дагестана Абдусамад Гамидов в Басманном суде Москвы не признал вину в хищении бюджетных средств, передает «РИА Новости».

«Если это дело с 2013 г. идет, что мешало меня для приличия пригласить и допросить в качестве подозреваемого? Я как бывший министр экономики республики хочу спросить: если деньги похищены, то как сделали ремонт, построили садик?» — задался вопросом Гамидов.

По словам бывшего председателя регионального правительства, у него «свои полномочия, у строителя свои полномочия, у вора свои полномочия — дело шито белыми нитками».

«Детский садик сейчас работает, 50 детей туда ходит. Как строилось и кто делил деньги, я в этом не участвовал», — сказал Гамидов. Он подчеркнул, что «категорически не согласен с обвинением».

5 февраля Следственный комитет сообщил о задержании Гамидова, двух врио вице-премьера Шамиля Исаева и Раюдина Юсуфова, а также экс-министра образования республики Шахабаса Шахова. Им предъявлены обвинения в хищении (ч. 4 ст. 159 УК) бюджетных денег, выделенных на реализацию социальных программ в регионе. В частности, Гамидову инкриминируется хищение средств при ремонте спецучреждения для временного содержания иностранцев и приобретении здания детского сада.

По оценкам следствия, ущерб от действий дагестанских чиновников превысил 95 млн руб. Задержанные были доставлены в Москву.

Защита Гамидова в суде заявила, что бывший премьер «стал заложником предвыборной кампании и шумихи в средствах массовой информации, чтобы показать, как у нас идет борьба с коррупцией».