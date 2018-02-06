В Дагестане началась зачистка местных кланов

По словам представителя СКР Светланы Петренко, расследуется уголовное дело о хищении денег, выделенных из бюджета Дагестана на реализацию социальных программ (на фото задержание Шамиля Исаева) Следственный комитет России

В понедельник сотрудники Следственного комитета (СКР) совместно с ФСБ задержали врио председателя правительства Дагестана Абдусамада Гамидова, врио его заместителей Шамиля Исаева и Раюдина Юсуфова, а также экс-министра образования Шахабаса Шахова. По словам представителя СКР Светланы Петренко, расследуется уголовное дело о хищении денег, выделенных из бюджета Дагестана на реализацию социальных программ (ч. 4 ст. 159 УК – мошенничество). При обысках у Гамидова изъяли золотой пистолет ТТ, пистолеты «Беретта», пистолет Макарова, два автомата Калашникова и боеприпасы. В деле есть «иные лица», но задержаны четверо, они доставлены в Москву, возможно, во вторник в суде будет решаться вопрос об их аресте, говорит представитель СКР. Гамидов был назначен на свой пост в июле 2013 г., а до этого 17 лет возглавлял минфин.

В середине января мэра Махачкалы Мусу Мусаева обвинили в превышении должностных полномочий. Тогда Счетная палата Дагестана выявила нарушения на сумму 3 млрд руб. в мэрии за 2016–2017 гг. За несколько дней до этого в Дагестан прибыла группа Генпрокуратуры, начавшая проверку органов власти. В нее вошли прокуроры из разных субъектов, кроме СКФО, сообщал ТАСС. 31 января в отставку ушел прокурор Дагестана Рамазан Шахнавазов. Несколько дней назад главного архитектора Махачкалы Магомедрасула Гитинова также обвинили в превышении должностных полномочий.

В октябре прошлого года Дагестан вместо Рамазана Абдулатипова возглавил зампред Госдумы Владимир Васильев, генерал-полковник полиции в отставке. Абдулатипова назначили спецпредставителем президента по вопросам сотрудничества с государствами Каспия. «Коммерсанту» Абдулатипов после назначения Васильева говорил, что, будучи у главы администрации президента Антона Вайно, предлагал 5–7 человек, которые могли бы стать врио главы республики, а также что отправлял телеграмму президенту, «чтобы на какой-то переходный период дать возможность председателю правительства или его заму руководить этим процессом». В понедельник Абдулатипов заявил РБК, что, «если есть конкретные обвинения по конкретным вопросам, надо разбираться, а не проводить кампанию и держать республику в таком нервно-психологическом напряжении».

В начале декабря Васильев на встрече с Владимиром Путиным поблагодарил президента за помощь, пояснив, что просил о ней, чтобы «по желанию наших граждан навести порядок в республике во всех отношениях». Он также поблагодарил генпрокурора за согласование новой кандидатуры прокурора республики: «Люди ждут этих решений – и бизнес, и граждане. Все хотят закона такого, как в России».

Гамидовы – последний из влиятельных кланов Дагестана, с которым договорился Абдулатипов, говорит главный редактор «Кавказского узла» Григорий Шведов: «Абдулатипов уволил многих влиятельных чиновников, кого-то переместил на другие должности, против некоторых были возбуждены уголовные дела. А с Гамидовым, который возглавлял мекегинский клан, договорился. Но пришла новая метла и старые договоренности вымела. Дело Гамидова началось с Мусы Мусаева, который был полностью его человеком». В отношении предыдущего руководства Дагестана тоже могут раскопать документы, однако не ясно, дадут ли им ход, считает Шведов. Нынешние дела возникли вследствие назначения Васильева, полагает он: «Абдулатипов убрал многих долгожителей с насиженных мест, однако при этом звучала критика, что новые назначенцы не менее коррумпированы. Но в последние полтора года управления Абдулатипова стало ясно, что он формирует свой клан. Васильев пришел с другой задачей – клана не создавать и ни с кем не договариваться. Если такие декларации будут соответствовать делам, это будет серьезным шагом в изменении управления на Северном Кавказе. Это будет внешнее управление. И такая модель может коснуться других северокавказских регионов».