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Мэр Махачкалы арестован на 10 суток

Советский суд Махачкалы сегодня заключил под стражу мэра города Мусу Мусаева, обвиняемого в земельных махинациях, сообщил Следственный комитет России (СКР).

«Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 3 ст. 286 УК (совершение главой органа местного самоуправления действий, явно выходящих за пределы его полномочий, с причинением тяжких последствий)», - говорится в сообщении ведомства.

В суде прокурор и следователь по особо важным делам Следственного управления СКР по Дагестану просили суд заключить Мусаева под стражу, так как в ином случае, по их мнению, мэр может оказать давление на свидетелей или же скрыться от следствия. Мусаев, по словам источника, вину не признал и попросил суд не заключать его под стражу. «Я никуда убегать не собираюсь. Я собираюсь дальше тоже служить своему отечеству», - процитировал собеседник «Интерфакса» слова градоначальника.

Адвокат Мусаева заявил журналистам, что решение суда будет обжаловано.

По версии следствия, в марте 2016 г. Мусаев, заведомо зная, что земельный участок площадью около 17 500 кв. м, расположенный в городе Махачкале, является собственностью Дагестана, подписал постановление о предоставлении этого участка в собственность ОАО «АСПК» за плату в размере 1 100 000 руб. «На основании незаконного постановления регистрирующим органом в Единый реестр прав внесена запись о государственной регистрации права собственности на данный земельный участок за акционерным обществом. Согласно заключению специалиста, рыночная стоимость указанного земельного участка составляет более 81 млн руб.», - пишет СКР.