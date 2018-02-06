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Путин присвоил звание «Герой России» погибшему в Сирии пилоту Су-25

Президент России Владимир Путин присвоил звание «Герой России» (посмертно) погибшему в Сирии 3 февраля пилоту штурмовика Су-25 майору Роману Филипову. Указ о присвоении звания Героя Российской Федерации опубликован на официальном сайте Кремля.

«За героизм, мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга, присвоить звание Героя Российской Федерации майору Филипову Роману Николаевичу (посмертно)», - говорится в тексте президентского указа.

Во вторник, 6 февраля, тело пилота было доставлено в Россию из Сирии. По сообщению Минобороны, тело вернула российская военная разведка «во взаимодействии с турецкими коллегами». «Церемония погребения майора Романа Филипова с отданием воинских почестей по желанию семьи и родителей российского летчика состоится 8 февраля в г. Воронеж», - говорится в сообщении Минобороны.

3 февраля при выполнении облета зоны деэскалации «Идлиб» Су-25 под управлением майора Романа Филипова был сбит террористами ракетой с тепловым наведением из ПЗРК. Летчик пытался держать самолет в воздухе и успел доложить командованию о ракетной атаке. Приземлившись после катапультирования в районе н. п. Телль-Дебес, Филипов отстреливался от боевиков из пистолета Стечкина. «После окружения террористами, будучи тяжело раненым, когда расстояние до боевиков сократилось до нескольких десятков метров, российский офицер подорвал себя гранатой», - сообщило Минобороны.

Если звание Героя России было присвоено россиянину посмертно, право на получение всех льгот и преференций переходит его семье. Речь идет об освобождении от налогов (кроме коммерческой деятельности), бесплатном ремонте жилья, коммунальных услугах, медицинской помощи. Кроме того, выплачивается ежемесячная пенсия (в 2017 г. - около 75 000 руб. с учетом индексаций).