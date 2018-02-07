Политика

Новости

Шувалов пожелал российским управленцам стать «новыми Илонами Масками»

Первый вице-премьер России Игорь Шувалов заявил в напутствии участникам конкурса «Лидеры России», что им стоит стать «новыми Илонами Масками». Об этом сообщает «РИА Новости».

В своей речи Шувалов упомянул про основателя компаний Tesla и SpaceX Илона Маска. Его он вспомнил в связи с тем, что во вторник компания Маска запустила ракету Falcon Heavy. «Пусть среди вас появятся вот эти Илоны Маски, вчера показывали на весь свет, как они осуществили тестовый запуск тяжелой ракеты», - сказал Шувалов.

«Лидеры России» - это конкурс управленцев. Его проводит администрация президента и Высшая школа государственного управления РАНХиГС. Победители смогут присоединиться ко второму потоку курса для подготовки высшего кадрового резерва страны. То есть это будущие чиновники, управленцы, главы госкорпораций, отмечает ТАСС. Принять участие в конкурсе мог любой житель России в возрасте до 50 лет с опытом работы руководителя.

По словам Шувалова, среди участников конкурса «Лидеры России» могут быть и будущие создатели Tesla и «всего остального». «Я уверен, что русский народ более талантливый, чем американский, пусть простят меня американцы», - заключил Шувалов.

Илон Маск занимает 21-е место в списке богатейших американцев по версии Forbes. В октябре журнал оценил его состояние в $20,8 млрд.

Как прошел пуск Falcon Heavy