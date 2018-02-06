SpaceX запустила самую мощную ракету в мире

Старт Falcon Heavy John Raoux / AP

Компания Илона Маска SpaceX запустила с космодрома Космического центра имени Кеннеди во Флориде самую мощную ракету в мире – Falcon Heavy. Прямая трансляция пуска велась на сайте компании.

После пуска обе боковые первые ступени Falcon Heavy успешно приземлились на назначенных площадках, сообщил Twitter SpaceX. Повторное включение двигателей второй ступени прошло успешно, ступень с полезной нагрузкой выведена на околоземную орбиту с апогеем 7 000 км. Утром 7 февраля по московскому времени должно произойти последнее включение двигательной установки, которое выведет полезную нагрузку на околосолнечную орбиту.

Наблюдатели отмечают, что SpaceX не сообщала о посадке центрального блока первой ступени, однако уже безусловно можно говорить об успешном испытании новой сверхтяжелой ракеты и открытии новой главы в частной космонавтике. Илон Маск говорил, что цену пуска Falcon Heavy в перспективе можно будет снизить до $90 млн.

Falcon Heavy side cores have landed at SpaceX’s Landing Zones 1 and 2. pic.twitter.com/oMBqizqnpI — SpaceX (@SpaceX) 6 февраля 2018 г.

Что запустили?

Как и положено при испытательных пусках, настоящего груза на ракете не было, пишет BBC: вместо этого Маск решил отправить в космос свой вишневый родстер Tesla с манекеном космонавта, которого назвали Starman. Как сообщил Маск в своем Twitter, аудиосистема автомобиля будет играть хит Дэвида Боуи «Жизнь на Марсе». В это время родстер будет выходить на эллиптическую орбиту вокруг Солнца, апогей которой достигнет орбиты Марса.

«[Родстер] будет находиться на расстоянии около 400 млн км от Земли и двигаться со скоростью 11 км/секунду, – рассказал основатель SpaceX и Tesla на брифинге в понедельник. – Мы ожидаем, что он будет находиться на этой орбите несколько сотен миллионов лет, а может, и больше миллиарда лет». По словам Маска, автомобиль будет оснащен тремя камерами, которые обеспечат «эпические виды».

В Instagram Маск выложил анимационное видео пуска, из которого следует, что после отделения боковые ускорители вернутся на космодром на мысе Канаверал, а центральный блок ракеты-носителя сядет на беспилотную морскую платформу «Of Course I Still Love You». Маск отмечал, что если пуск окажется успешным, Falcon Heavy реально станет самой мощной современной ракетой в мире.

Как прошел пуск Falcon Heavy

Какие шансы?

Уже первый испытательный полет Falcon Heavy проводился по полному профилю, поэтому даже сам Маск перед пуском оценивал вероятность полного успеха в 50-70%. Просто успехом он предлагал считать подъем ракеты на такую высоту, что ее взрыв не повредит стартовую площадку. Если бы взрыв на старте произошел, он был бы очень мощным и впечатляющим – около 2000 т в тротиловом эквиваленте. Восстановление старта, по оценке Маска, в этом случае заняло бы от 9 месяцев до года.

Второй критический этап полета – преодоление звукового барьера в плотных слоях атмосферы и отделение боковых ускорителей. Отработать его на земле невозможно, поэтому правильность расчетов подтвердит только испытательный пуск.

Третий критический этап – беспрецедентно длительное для Falcon пребывание второй ступени на околоземной орбите, почти шесть часов до выдачи отлетного импульса на целевую околосолнечную орбиту. Здесь возможны специфические неполадки, связанные с запуском двигателей в вакууме, замерзание топлива и сбои электроники при прохождении радиационных поясов Земли.

Зачем это Маску?

Falcon Heavy состоит из двух боковых ступеней и центрального блока, все - на базе уже отработанной ракеты-носителя Falcon 9. Таким образом, при пуске должны работать сразу 27 двигателей. Ракета длиной 70 м и массой 1400 т сможет выводить на низкую околоземную орбиту максимальную нагрузку массой свыше 60 т. По этому параметру Falcon Heavy намного превзойдет все современные ракеты, включая Delta IV Heavy с максимальной массой, выводимой на низкую околоземную орбиту, в 28 т.

Как следует из информации на сайте Space X, Falcon Heavy может поднять на орбиту эквивалент полностью загруженного лайнера Boeing 737 – с пассажирами, багажом и топливом. Большую, чем Falcon Heavy, полезную нагрузку доставляла на орбиту только лунная ракета Saturn V, последний раз летавшая в 1973 г. Пуск Falcon Heavy производился с той же стартовой площадки 39А, с которой стартовала успешная лунная миссия «Аполлон-11» в 1969 г. Советская ракета-носитель «Энергия» разработки РКК «Энергия» была рассчитана на доставку на низкую орбиту 100 тонн груза, но была запущена всего два раза в 1988 г., в том числе с многоразовым космическим кораблем «Буран».

Отработанный тяжелый носитель обеспечит Маску рынок запуска тяжелых уникальных космических аппаратов, включая спутники-шпионы США и тяжелые межпланетные зонды. Кроме того, Falcon Heavy частично заменяет разрабатываемую NASA ракету Space Launch System для пилотируемых полетов на Луну и Марс. Но чисто коммерчески этот проект не так важен для SpaceX, как Falcon 9, отмечает The New York Times.

Ранее SpaceX заявляла о том, что ракета будет использована для космического туризма - облета Луны, однако накануне старта было объявлено, что в ближайшее время ракета не будет сертифицироваться для пилотируемых полетов.

Ожидалось, что увидеть пуск ракет в Космический центр имени Кеннеди приедут около полумиллиона человек. Центр Кеннеди 6 февраля был открыт только для тех, кто приобрел билеты на пуск Falcon Heavy. Билеты на мероприятие были раскуплены более чем за сутки до события – они стоили по $195 на человека. Среди гостей, которые придут посмотреть на пуск, ожидались актер Харрисон Форд, который тоже связан с ракетой, пишет Wired: Falcon Heavy назван в честь корабля Хана Соло из «Звездных войн», роль которого сыграл Форд.

Что в России?

Прежний гендиректор РКК «Энергия» Виталий Лопота был горячим сторонником разработки российского сверхтяжелого носителя, однако руководство Роскосмоса неоднократно заявляло, что проект целесообразен, если для него будет найдена адекватная нагрузка. 2 февраля Роскосмос объявил, что «корпорация «Энергия» определена головным разработчиком космического ракетного комплекса ракеты-носителя сверхтяжелого класса (КРК СТК) после того, как «указ о создании на космодроме Восточный этого комплекса был подписан» на прошлой неделе президентом Владимиром Путиным.

По заявлению Роскосмоса, на первом этапе с 2018 по 2019 г. будет разработан эскизный проект на КРК СТК. Второй этап, запланированный на 2020-2028 гг., предусматривает выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских, проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ, а проведение летных испытаний «сверхтяжа» запланировано с 2028 г. В соответствии с проектом технического задания КРК СТК должен обеспечить выведение полезных грузов массой до 90 тонн на низкую околоземную орбиту и не менее 20 тонн на окололунную полярную орбиту. По мнению Роскосмоса, новая ракета пригодится для «освоения Луны, исследования дальнего космоса, создания космических комплексов противоастероидной защиты и т.п».

По словам источника в Роскосмосе, согласно этим планам, основное финансирование проекта придется на период после 2020, и даже, скорее, 2022-23 гг., когда станет ясно, действительно ли для этой ракеты есть нагрузка.