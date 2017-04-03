Falcon летит дважды

SpaceX, основанная и возглавляемая Илоном Маском, уже вошла в историю освоения космоса как производитель первого частного корабля, пристыкованного к Международной космической станции (МКС), а также как компания, впервые осуществившая возврат на Землю отработавшей ракеты-носителя. 30 марта она впервые в истории произвела повторный запуск ракеты-носителя Falcon 9, первая ступень которой с девятью двигателями уже использовалась в апреле 2016 г. для доставки груза на МКС, после чего вернулась на специальную платформу в Атлантическом океане. Подготовка возвращенной ракеты-носителя к новому старту заняла четыре месяца. В дальнейшем SpaceX планирует сократить этот срок до нескольких дней.

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