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Политика
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МИД анонсировал новые контакты спецслужб России и США

Ведомости
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Даже в текущий период напряженных отношений между Россией и США спецслужбы стран продолжают двусторонние контакты, рассказал в интервью «РИА Новости» замминистра иностранных дел Олег Сыромолотов.

«Планируются и готовятся новые контакты. Однако предвосхищать их не буду. Возможно, для наших американских партнеров будет предпочтительнее, чтобы они проходили без широкой огласки», сообщил Сыромолотов.

В конце января США посетил директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин. The Washington Post также сообщала, что в Вашингтон вместе с Нарышкиным приезжали директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников и руководитель главного управления Генштаба ВС Игорь Коробов.

По словам Сыромолотова, сегодняшние взаимодействия российской и американской спецслужб являются «двойственными», хотя США и заинтересованы в практическом сотрудничестве. «С другой стороны, в атмосфере вашингтонской русофобии американская администрация стыдливо замалчивает конкретные примеры антитеррористического взаимодействия с нами», - утверждает замминистра. Из этого контекста выбивались лишь ситуации, связанные с договоренностями стран на высшем уровне, например в случае предотвращения теракта в Санкт-Петербурге в декабре 2017 г., отметил Сыромолотов.

Многие иностранцы обращаются к российским военным и правоохранителям за содействием и получают необходимую помощь или консультацию, американцы же «стучатся к нам только тогда, когда у них возникают срочные вопросы, когда речь идет о каких-то кризисных ситуациях», говорит Сыромолотов. «Обычные официальные и рабочие контакты с Россией для Вашингтона сейчас практически табу», заключил он.

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Политика
Новости

ЦИК отменила «школьный референдум» в Подмосковье в день президентских выборов

Ведомости
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Центральная избирательная комиссия (ЦИК) отменила решение Мособлизбиркома о разрешении проведения онлайн-голосования «Школьный референдум» в Подмосковье в день выборов президента России 18 марта, передает корреспондент «Ведомостей».

Темой «референдума» была заявлена продолжительность школьной недели. Санкционировав такое голосование, региональная комиссия вышла за рамки своих полномочий, поскольку организация образовательных процессов находится вне ее компетенции, объяснил член ЦИК Николай Левичев. Это свидетельствует о некомпетентности Мособлизбиркома, подчеркнул Левичев.

Председателя облизбиркома Ирину Коновалову предупредили о том, что ЦИК готов выразить ей недоверие. «Я не исключаю, что может встать вопрос о расформировании комиссии», - заявила председатель ЦИК Элла Памфилова. Она пообещала направить информацию о сложившейся ситуации губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву.

Памфилова напомнила, что уже не первый раз призывает не смешивать инициативы региональных властей с президентской кампанией - в частности, ЦИК потребовал от председателя Мосгоризбиркома Валентина Горбунова составить пакет дополнительных требований в связи с планами проведения «школьных референдумов» в Москве. Тот заверил ЦИК, что речь идет о школьном самоуправлении, и голосование не будет проходить в местах, связанных с президентскими выборами. Такой подход ЦИК удовлетворил, хотя Памфилова неоднократно давала понять: сама по себе идея стимулирования явки за счет параллельных электоральных процессов ей не очень нравится. 

В случае с Московской областью сильное раздражение вызвало именно непосредственное участие Мособлизбиркома в затее местных властей (референдум инициирован областным министерством образования). «Мы не вмешиваемся, если местные власти делают это тонко, умно, деликатно, не вызывая раздражения избирателей», - указала Памфилова, выразив при этом недовольство властями Подмосковья, которые, по ее словам, пытаются использовать авторитет президентских выборов и соответствующую символику ЦИК для решения своих задач.

Местные референдумы могут стать одним из инструментов мобилизации граждан для голосования на избирательных участках в день выборов, отмечали эксперты фонда «Петербургская политика». Мэр Москвы Сергей Собянин опровергал эту точку зрения. «Это скорее, наоборот, школьные активисты воспользовались явкой на президентских выборах, потому что на их референдумы никто никогда не ходит. Это единственный шанс хоть что-то решить в своей школе», - говорил он в ходе собрания Общественной палаты Москвы.

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Политика
Новости

Спортивный арбитраж отказался рассматривать апелляции шести россиян

Ведомости
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Выездное отделение Спортивного арбитражного суда (CAS) отказалось рассматривать апелляции шести российских спортсменов. Об этом говорится на сайте суда.

Среди этих спортсменов - Павел Кулижников, Денис Юсков, Александра Логинова, Ирина Старых, Татьяна Бородулина и Дмитрий Васильев. Они обратились в CAS из-за решения МОКа не приглашать их на Олимпиаду-2018 в Пхенчхане.

В решении уточняется, что суд не стал рассматривать их дела, потому что не имеет на это достаточно юрисдикции. Сначала спортсмены подали иски в CAS в Лозанне, но им отказали в ускоренном рассмотрении дела. Позднее они подали апелляции в выездную панель CAS в Пхенчхане, сообщает ТАСС.

1 февраля CAS отменил запрет на участие в Олимпиаде 28 россиян. Однако МОК все равно отказался приглашать их на Олимпиаду-2018. Специальная комиссия МОКа пришла к выводу, что решение CAS не сняло с них подозрений в употреблении допинга.

Как отреагировали в России на отстранение сборной от Олимпиады

Политика
Новости

Лукашенко пообещал не дружить с другими странами против России

Ведомости
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Белоруссия никогда не станет сотрудничать с другими государствами в ущерб интересам России, заявил президент страны Александр Лукашенко на встрече с премьер-министром Латвии Марисом Кучинскисом.

«Чувствую, что благодаря этому визиту мы сможем о многом договориться. И вам не будет стыдно перед латышами, и нашему премьеру - перед белорусами. Единственное, только прошу помнить об одном - что мы никогда не будем дружить с любой страной против России, как с другими странами - против Латвии», цитирует Лукашенко пресс-служба.

Белоруссия придерживается политики не создавать проблем соседним странам, объяснил Лукашенко. «Мы из этого исходим и в отношении Литвы, Латвии, Эстонии. Мы никогда вас не упрекнули в том, что вы вступили в Европейский союз. Наоборот, пытаемся из этого извлечь пользу, мы рады, если у вас получается. Но вы должны четко понимать, что Россия для нас не просто дружественная страна - там живет братский нам народ», - подчеркнул белорусский президент.

Лукашенко признал, что Беларусь и Россия не без проблем строят свои отношения. «Но это уже совсем другая история. Это не отношения народа Беларуси и народа России, это отношения двух властей - президента России и президента Беларуси, - указал Лукашенко. - Если мы порой не умеем что-то строить и налаживать, это нельзя перекладывать напрямую на отношения наших народов».

Лукашенко отметил важность российского рынка для экспорта белорусской продукции, торговые и экономические связи стран, в том числе работу около 10 млн белорусов на предприятиях в России.

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Бизнес
Новости

Поставщик «Газпрома» перевел собственность с Кипра в Россию

Ведомости
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Поставщик оборудования для «Газпрома» ООО «Авиагазцентр» перевел цепочку владения с Кипра в Россию, следует из данных базы «СПАРК-Интерфакс».

С этой недели единственным участником ООО «Авиагазцентр» является ООО «Газмашпроект» (совладельцы в равных долях Дмитрий Саморуков и Инна Баженова). Ранее помимо «Газмашпроекта» (24,5%) совладельцами ООО были кипрская Zoomspace Holdings Limited (51%) и ООО «Самара-авиагаз» (24,5%).

В прошлом году «Авиагазцентр» подписал с ООО «Газпром инвест» контракт на поставку оборудования для стройки на 8,7 млрд руб.

В промышленную группу компаний ООО «Авиагазцентр» входят четыре крупных специализированных производственных центра, выпускающих продукцию и оказывающих услуги для нефтегазовой и химической промышленности.

Финансы
Новости

ЦБ приостановил допэмиссию НПФ «Будущее» на 1 млрд рублей

Ведомости
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Центробанк 8 февраля принял решение приостановить эмиссию обыкновенных именных бездокументарных акций негосударственного пенсионного фонда «Будущее» (Москва), следует из материалов регулятора.

Почему было принято такое решение, в пресс-релизе Банка России не говорится. 

Ранее сообщалось, что в январе 2018 г. финансовая группа «Будущее» начала размещение допэмиссии на 49 млрд руб. Компания объявила о начале размещения акций по преимущественному праву.

Финансовая группа «Будущее» создана в 2016 г., она включает негосударственные пенсионные фонды холдинга O1 Group: НПФ «Будущее», НПФ «Телеком-союз», НПФ «Образование». Совокупный объем активов под управлением компании превышает 300 млрд руб.

Контролирующим акционером ФГ «Будущее» является структура O1 Group Бориса Минца.

Политика
Новости

Собчак зарегистрировали кандидатом на президентских выборах

Ведомости
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Центральная избирательная комиссия (ЦИК) зарегистрировала телеведущую Ксению Собчак кандидатом в президенты. Об этом сообщает корреспондент «Ведомостей» с заседания ЦИК.

При голосовании 11 членов ЦИК выступили «за», один воздержался.

Удостоверение Собчак получал лидер выдвинувшей ее партии «Гражданская инициатива» Андрей Нечаев, который объяснил журналистам, что сама кандидат в этот момент встречается с избирателями и потенциальными спонсорами своей кампании. Сурайкин за кандидатским удостоверением пришел лично.

Член ЦИК Сергей Сироткин спросил, оплачивал ли штаб Собчак труд сборщиков. Начальник штаба Собчак Тимур Валеев объяснил, что труд оплачен «частично» - выплаты начались с 1 февраля, по завершении проверки, потому что платят только за проверенные подписи. Кроме того, были сотрудники штабов, которые работали на штатной основе, «за зарплату», пояснил Валеев «Ведомостям», и эти расходы будут отражены по другой статье. Всего, по его словам, на сбор подписей потрачено 7 млн руб., но эта сумма еще немного вырастет.

Собчак баллотируется от партии «Гражданская инициатива». Ранее ее представители передали в ЦИК 24 контейнера с подписями, в которых были необходимые 105 000 подписей, а также дополнительно 3000.

Кто и как сдавал документы в ЦИК

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Политика
Новости

Эрдоган выразил Путину соболезнования в связи с гибелью пилота Су-25‍

Ведомости
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора выразил президенту России Владимиру Путину соболезнования в связи с гибелью российского летчика Романа Филипова, говорится в сообщении на сайте Кремля.

«Турецкий лидер выразил президенту России соболезнования в связи с гибелью 3 февраля в результате атаки боевиков в зоне деэскалации «Идлиб» российского военного летчика Романа Филипова, пилотировавшего самолет Су-25», - отмечается в сообщении.

Президенты договорились усилить координацию действий вооруженных сил и спецслужб России и Турции для борьбы с террористическими группировками, нарушающими режим прекращения боевых действий в Сирии.

В ходе беседы также была акцентирована важность четкого и неукоснительного соблюдения достигнутых в Астане договоренностей о создании зон деэскалации. Президенты подтвердили обоюдную приверженность политико-дипломатическому урегулированию на основе резолюции Совбеза ООН в русле решений Конгресса сирийского национального диалога, который состоялся 30 января в Сочи, указывают в Кремле.

В этой связи президенты отметили важность продолжения совместной работы России, Турции и Ирана на сирийском направлении. Кроме того, лидеры стран обсудили перспективы новых контактов в данном формате. 

3 февраля боевики сбили российский штурмовик Су-25СМ в зоне деэскалации «Идлиб». Летчик Филипов катапультировался, после приземления вступил в бой, а затем подорвал себя гранатой, чтобы не попасть в плен. Филипову присвоено звание «Герой России» посмертно. Тело летчика доставлено в Россию, похороны состоятся 8 февраля в Воронеже.

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Бизнес
Новости

Альфа-банк объяснил приостановку работы с таможенными гарантиями

Ведомости
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Альфа-банк по собственному желанию временно вышел из реестра организаций, выдающих банковские гарантии уплаты таможенных пошлин и налогов, до марта этого года, сообщили «Интерфаксу» в кредитной организации.

Альфа-банк был исключен из реестра с 1 февраля согласно приказу Федеральной таможенной службы. В документе указано, что банк подал заявление о выходе из реестра 17 января.

В пресс-службе Альфа-банка объяснили, что в конце 2017 г. банк досрочно выбрал максимально возможный по закону лимит на предоставление услуг таможенных гарантий и «по собственной инициативе временно сократил свою деятельность в этом сегменте».

«В марте мы планируем полностью восстановить лимиты ФТС на этот вид деятельности. Действующих клиентов это никак не затронет», - подчеркнули в Альфа-банке.

Выбор редактора
Политика
Новости

Центризбирком представил проект бюллетеня для президентских выборов

Ведомости
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Центральная избирательная комиссия России представила проект бюллетеня для президентских выборов. Ожидается, что документ будет окончательно утвержден сегодня.

В бюллетене восемь кандидатов в президенты. Их имена расположены в алфавитном порядке — это требование закона.

Ранее сообщалось, что к президентским выборам допущены восемь кандидатов. Голосование запланировано на 18 марта 2018 г.

Протоколы проверки подписей избирателей 6 февраля получили телеведущая Ксения Собчак и лидер партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин. В их подписных листах обнаружено 1,3 и 3,72% брака соответственно (при допустимых 5%). В тот же день ЦИК зарегистрировал кандидатом Владимира Путина.

В среду были зарегистрированы основатель «Яблока» Григорий Явлинский, бизнес-омбудсмен Борис Титов и лидер Российского общенародного союза Сергей Бабурин.

Владимир Жириновский (ЛДПР) и Павел Грудинин (КПРФ) были зарегистрированы раньше, потому что им не надо было собирать подписи.

Кто включен в бюллетень

Бизнес
Новости

У золотодобытчика Petropavlovsk сменился гендиректор

Ведомости
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Роман Денискин с 16 апреля станет генеральным директором и членом совета директоров золотодобытчика Petropavlovsk вместо временно исполнявшего обязанности Сергея Ермоленко. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на компанию.

До недавнего времени Денискин был зампредседателя правления казахстанской Eurasian Resources Group (ERG) компании в сфере добычи и разработки природных ресурсов. В 2013-2014 гг. он возглавлял золоторудную компанию «Павлик». В разное время занимал руководящие посты в компаниях «Северсталь-ресурс», ММК, «Ростех».

В конце 2017 г. крупнейшим акционером Petropavlovsk с долей 22,4% стал казахстанский бизнесмен Кенес Ракишев.

Petropavlovsk ведет промышленную отработку золоторудных месторождений в Амурской области. Компания входит в десятку крупнейших золотодобытчиков России.

Политика
Новости

Кремль призвал уважать решение CAS по российским спортсменам

Ведомости
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Решение Спортивного арбитражного суда (CAS), который рассматривает иски российских спортсменов о допуске на Олимпиаду-2018, являются обязательными для исполнения, подчеркнул журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Безусловно, с нетерпением ожидаем решение суда, считаем, что решения CAS нужно уважать и выполнять, это наша точка зрения», - сказал Песков. Он напомнил, что «соответствующая роль спортивного арбитража четко прописана в хартии МОКа и соответствующих документах».

Представитель Кремля отметил, что Москва продолжает контакты с Международным олимпийским комитетом на экспертном уровне. 

По словам Пескова, президента Владимира Путина информируют по мере поступления новостей от спортивного арбитража.

CAS завершил рассмотрение апелляций 45 российских спортсменов и двух тренеров на решение МОКа о недопуске на зимние Олимпийские игры в Пхенчхане. Ожидается, что решение будет оглашено в течение суток.

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