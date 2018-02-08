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МИД анонсировал новые контакты спецслужб России и США

Даже в текущий период напряженных отношений между Россией и США спецслужбы стран продолжают двусторонние контакты, рассказал в интервью «РИА Новости» замминистра иностранных дел Олег Сыромолотов.

«Планируются и готовятся новые контакты. Однако предвосхищать их не буду. Возможно, для наших американских партнеров будет предпочтительнее, чтобы они проходили без широкой огласки», – сообщил Сыромолотов.

В конце января США посетил директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин. The Washington Post также сообщала, что в Вашингтон вместе с Нарышкиным приезжали директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников и руководитель главного управления Генштаба ВС Игорь Коробов.

По словам Сыромолотова, сегодняшние взаимодействия российской и американской спецслужб являются «двойственными», хотя США и заинтересованы в практическом сотрудничестве. «С другой стороны, в атмосфере вашингтонской русофобии американская администрация стыдливо замалчивает конкретные примеры антитеррористического взаимодействия с нами», - утверждает замминистра. Из этого контекста выбивались лишь ситуации, связанные с договоренностями стран на высшем уровне, например в случае предотвращения теракта в Санкт-Петербурге в декабре 2017 г., отметил Сыромолотов.

Многие иностранцы обращаются к российским военным и правоохранителям за содействием и получают необходимую помощь или консультацию, американцы же «стучатся к нам только тогда, когда у них возникают срочные вопросы, когда речь идет о каких-то кризисных ситуациях», говорит Сыромолотов. «Обычные официальные и рабочие контакты с Россией для Вашингтона сейчас практически табу», – заключил он.