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Госдеп объяснил визит Нарышкина в США

Вашингтон может временно приостанавливать действие санкций в отношении иностранных граждан, если это необходимо в интересах национальной безопасности США, заявила пресс-секретарь госдепа Хизер Нойерт. Так она прокомментировала визит директора Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина в США.

«Не секрет, что несмотря на наши многочисленные разногласия с российским правительством, а мы о них только что говорили, у нас также есть области, в которых мы должны работать вместе, и одна из них — борьба с терроризмом и ИГ («Исламское государство», запрещено в России. — ред.)», — объяснила Нойерт, слова которой приводятся на сайте госдепа.

Нойерт отметила, что в данном случае речь идет не о Нарышкине конкретно, а о подобных ситуациях в целом. При этом вопросы, касающиеся получения визы, в США являются частной информацией и не могут обсуждаться с журналистами, подчеркнула пресс-секретарь.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов сообщил, что Нарышкин в ходе визита в США провел консультации с американскими коллегами в сфере борьбы с терроризмом. Нарышкин включен в санкционный список Вашингтона, касающийся российской политики на Украине. Это предполагает запрет на въезд в США. Исключения возможны по решению госсекретаря.

По информации The Washington Post, вместе с Нарышкиным в США прилетели также руководитель главного управления российского генштаба Игорь Коробов и директор ФСБ Александр Бортников.