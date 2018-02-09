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Кандидаты в президенты получат до 75 часов бесплатного эфира на госканалах

Кандидаты в президенты и выдвинувшие их партии могут получить до 75 часов для бесплатной агитации в эфире государственных центральных телеканалов, сообщила секретарь ЦИК Майя Гришина.

Она напомнила, что право на бесплатную агитацию (по часу на каждом из пяти каналов) имеют не только кандидаты, но и выдвинувшие их партии (в случае если подадут соответствующий запрос, пока это сделали не все партии, отмечает Гришина).

На самом деле на агитацию остается не так много времени, отмечают в ЦИК: треть выделенного времени получают партии, половину отводят на дебаты, и только оставшиеся 20% эфира кандидаты смогут потратить на трансляцию агитационных роликов. Жеребьевка предвыборного эфира состоится 15 февраля, сообщила Гришина.

Ранее сообщалось, что к президентским выборам допущены восемь кандидатов. Голосование запланировано на 18 марта 2018 г. ЦИК зарегистрировал кандидатами Максима Сурайкина, Павла Грудинина, Владимира Путина, Сергея Бабурина, Владимира Жириновского, Ксению Собчак, Бориса Титова и Григория Явлинского.