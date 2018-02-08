Памфилова объяснила, почему в бюллетене выделяется биография Путина

Памфилова объяснила, почему в избирательном бюллетене выделяется биография Путина Ведомости

Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова объяснила визуальную разницу в избирательном бюллетене между действующим президентом России Владимиром Путиным и другими кандидатами. Об этом сообщает корреспондент «Ведомостей».

«Все четко по закону. Но у него просто должность так называется!» - сказала Памфилова. Она подчеркнула: информация о кандидатах, которая указана в бюллетене, – это то, что получено от них самих, а также с ними согласовано.

Ранее ЦИК представил проект бюллетеня для президентских выборов. В нем восемь кандидатов в президенты. Их имена расположены в алфавитном порядке, как предусмотрено законом. Путин идет четвертым по счету. Пользователи соцсетей заметили, что строка с ним визуально выделяется, потому что о нем в бюллетене меньше информации, чем о других кандидатах.

Оппозиционный политик Алексей Навальный, которому ЦИК отказал в регистрации, написал, что внешний вид бюллетеня и его верстка - еще одна причина не ходить на выборы: «Это же просто стыд».

Кто включен в бюллетень