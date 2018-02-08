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Центризбирком представил проект бюллетеня для президентских выборов

Центральная избирательная комиссия России представила проект бюллетеня для президентских выборов. Ожидается, что документ будет окончательно утвержден сегодня.

В бюллетене восемь кандидатов в президенты. Их имена расположены в алфавитном порядке — это требование закона.

Ранее сообщалось, что к президентским выборам допущены восемь кандидатов. Голосование запланировано на 18 марта 2018 г.

Протоколы проверки подписей избирателей 6 февраля получили телеведущая Ксения Собчак и лидер партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин. В их подписных листах обнаружено 1,3 и 3,72% брака соответственно (при допустимых 5%). В тот же день ЦИК зарегистрировал кандидатом Владимира Путина.

В среду были зарегистрированы основатель «Яблока» Григорий Явлинский, бизнес-омбудсмен Борис Титов и лидер Российского общенародного союза Сергей Бабурин.

Владимир Жириновский (ЛДПР) и Павел Грудинин (КПРФ) были зарегистрированы раньше, потому что им не надо было собирать подписи.

Кто включен в бюллетень