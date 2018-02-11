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В минсельхозе Забайкалья прошли обыски после задержания чиновников

Следователи и полиция провели обыск в министерстве сельского хозяйства Забайкальского края, были изъяты документы, сообщили в краевом управлении Следственного комитета России. Накануне были задержаны министр сельского хозяйства Забайкалья Михаил Кузьминов и его заместитель Ирина Малакшинова.

Чиновники подозреваются в превышении должностных полномочий и воспрепятствовании предпринимательской деятельности. По версии следствия, они «вводили в заблуждение» сельхозпроизводителей при выплате им компенсаций ущерба от природных катаклизмов. От действий чиновников пострадали не менее семи человек, которым причинен ущерб на сумму более 10,5 млн руб.

После возбуждения уголовного дела Кузьминов подал заявление об увольнении. В ближайшее время ему и Малакшиновой будет предъявлено обвинение. Следователи намерены ходатайствовать в суде об аресте подозреваемых.