Политика

Новости

В Забайкалье задержали министра сельского хозяйства региона и его заместителя

В отношении министра сельского хозяйства Забайкальского края Михаила Кузьминова и его заместителя Ирины Малакшиной возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий. Кроме того, они подозреваются в воспрепятствовании предпринимательской деятельности, сообщили в забайкальском управлении Следственного комитета России.

По версии следствия, подозреваемые превышали свои полномочия при выплате компенсаций сельхозпроизводителям, которые понесли ущерб из-за природных катаклизмов в 2016 г. «Чиновники вводили в заблуждение получателей субсидий и незаконно требовали от них выполнения ряда условий для выделения субсидий», – говорится в сообщении СУ СКР по Забайкалью.

От действий чиновников пострадало не менее семи сельхозпроизводителей, им был причинен ущерб на сумму более 10,5 млн руб., установили следователи.

Кузьминов и Малакшина задержаны, в их домах проведены обыски. Решается вопрос об избрании для них меры пресечения на время расследования.