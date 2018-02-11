Сенатор США потребовал проверить сделку между Трампом и Рыболовлевым
Сенатор-демократ Рон Уайден направил письмо в министерство финансов США с требованием проверить сделку по недвижимости между президентом Дональдом Трампом и российским бизнесменом Дмитрием Рыболовлевым, сообщает CNN.
В письме Уайдена говорится, что Трамп в 2004 г. купил большой участок с особняком во Флориде за $41,35 млн. Через четыре года он продал имущество компании Рыболовлева за $95 млн. Впоследствии бизнесмен перепродал участок с убытком – за $30 млн.
«В контексте тогдашнего шаткого финансового положения президента я считаю, что сделка по недвижимости в Палм-Бич требует дальнейшего изучения», – говорится в письме сенатора. Он просит проверить ее на предмет возможного отмывания денег и «других незаконных финансовых отношений между президентом и его партнерами в России».
Никаких доказательств того, что сделка была незаконной, в письме сенатора не приводится. Трамп ранее признал, что эта сделка была «одной из немногих финансовых связей с Россией», пишет CNN.