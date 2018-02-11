Сенатор США потребовал проверить сделку между Трампом и Рыболовлевым

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«Коммерсантъ» узнал об отказе командира Ан-148 от противообледенительной обработки

Командир экипажа пассажирского самолета Ан-148 «Саратовских авиалиний», разбившегося 11 февраля в Подмосковье, отказался проводить противообледенительные работы, пишет «Коммерсантъ». Прогноз погоды, по данным издания, позволял это сделать. Тем не менее, версию о том, что причиной крушения могло стать обледенение борта, правохранительные органы рассматривают в качестве одной из приоритетных. Обычно обледенение происходит сразу после взлета, а не несколько минут спустя, как в случае с Ан-148, но нестабильная погода могла внести свои коррективы.

Также в числе наиболее вероятных версий трагедии, собеседники издания называют моментальное разрушение двигателя во время полета. В этом случае его лопасти могут за несколько секунд разрушить фюзеляж. Кадры с места падения самолета, по мнению источников, косвенно подтверждают эту версию. Правоохранительные органы также выяснили, что еще год назад у экспертов Ространснадзора были претензии к срокам замены масла в редукторах борта 61704. Это происходило вдвое реже, чем было необходимо – один раз за 750 летных часов, отмечает издание.

Еще одной возможной версией катастрофы издание называет поломки указателя скорости самолета. Аналогичный случай привел к гибели Ан-148 в 2011 г., когда, ориентируясь на показатели неисправного датчика, пилот разгонял двигатели до тех пор, пока они не загорелись.

Самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний» разбился 11 февраля в Раменском районе Подмосковья, через четыре минуты после взлета из аэропорта Домодедово. На борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Все они погибли. Потерпевший крушение самолет был построен в 2010 г., в «Саратовских авиалиниях он с 2015 г. У командира воздушного судна Валерия Губанова общий налет составлял 5000 часов, в том числе на Ан-148 – 2800 часов.