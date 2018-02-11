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МЧС опубликовало фотографию с места крушения Ан-148

50.mchs.gov.ru

Фотография с места крушения пассажирского самолета Ан-148 «Саратовских авиалиний» опубликована на сайте Главного управления МЧС по Московской области. В сообщении управления отмечается, что обломки воздушного судна были обнаружены в Раменском районе в 15.40 мск.

Ан-148 «Саратовских авиалиний» вылетел из московского аэропорта «Домодедово» в Орск в 14.21 мск. По данным Росавиации, через несколько минут после взлета метка воздушного судна исчезла с локаторов, радиосвязь с экипажем пропала. Как сообщило МЧС, самолет разбился около населенного пункта Степановское в Раменском районе Подмосковья.

Как следует из данных сервиса Flight Radar, на четвертой минуте полета самолет прекратил набор высоты и начал снижаться. По данным Flight Radar, перед тем как пропасть с радаров, самолет за 22 секунды потерял километр высоты, последняя зарегистрированная его высота была 990 м.

Как сообщается на сайте «Саратовских авиалиний», на борту разбившегося самолета было 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Подтвержденной информации об их судьбе на момент публикации не было. По предварительным данным, в результате авиакатастрофы никто не выжил, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник. Авиакомпания в своем сообщении принесла соболезнования родным и близким погибших.

Причины крушения Ан-148 пока не назывались. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 263 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Следствие рассмотрит все возможные версии, сообщила представитель СКР Светлана Петренко.

Президент Владимир Путин поручил правительству создать специальную комиссию для расследования и дал поручения о проведении необходимых поисковых работ, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он также сообщил, что Путин выразил соболезнования тем, кто потерял родных и близких в авиакатастрофе, передает «РИА Новости».

В Подмосковье разбился самолет «Саратовских авиалиний»