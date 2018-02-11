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Отсутствие противообледенительной обработки проверяют как версию катастрофы Ан-148

Отсутствие обработки противообледенительной жидкостью в аэропорту «Домодедово» остается одной из версий причин катастрофы пассажирского самолета Ан-148 «Саратовских авиалиний» в Подмосковье. О том, что обработки перед вылетом не было, сообщало агентство RNS, аэропорт это официально не подтверждал. Источник РБК сообщил, что предварительный анализ обломков не показал наличия следов взрывчатки, а двигатели работали до столкновения с землей.

В воскресенье вскоре после вылета из «Домодедово» рейсом на Орск лайнер прекратил набор высоты и стал падать. На борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Все они погибли. Следственный комитет возбудил по факту крушения уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц. Следователи изымают эксплуатационную документацию «Саратовских авиалиний», допрашивают сотрудников «Домодедово» и диспетчеров. Ространснадзор проведет внеплановую проверку «Саратовских авиалиний».

«Предварительно проверяется информация о том, что самолет не прошел обработку противообледенительной жидкостью перед вылетом и мог подвергнуться обледенению при наборе высоты», - сказал «Интерфаксу» представитель оперативного штаба на месте ЧС. По его словам, ответственность за обработку воздушного судна противообледенительными реагентами лежит на командире экипажа.

Министр транспорта Максим Соколов не стал комментировать вопрос обработки самолета реагентами. «Все вопросы в рамках расследования будут задаваться, и ответы на них будут получаться в рамках специальной комиссии», - сказал он, отвечая на вопрос журналистов.

Потерпевший крушение самолет был построен в 2010 г., в «Саратовских авиалиниях он с 2015 г. У командира воздушного судна Валерия Губанова общий налет составлял 5000 часов, в том числе на Ан-148 – 2800 часов. «Саратовские авиалинии» входят в двадцатку крупнейших авиакомпаний России, в 2017 г. компания перевезла 796 386 человек. В ее парке пять самолетов Ан-148-100B, семь Як-42 и два Embraer 190.