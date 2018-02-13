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Госдепартамент назвал условия отмены санкций против России

Санкции против России могут быть отменены, но при соблюдении определенных условий. Об этом заявила заместитель помощника госсекретаря Кэтлин Кавалек.

Она говорила про два вида санкций: введенные после ситуации на юго-востоке Украины, а также после президентских выборов в США. Первые санкции могут быть отменены, если минские договоренности будут реализованы полностью, сказала Кавалек: «Администрация США абсолютно готова к отмене этих санкций, когда действия, повлекшие их введение, будут прекращены». Вторые санкции были введены в ответ на вмешательство России в выборы, напомнила она. «Их также можно отменить, если мы увидим, что это вмешательство прекратилось», – добавила она.

Эти санкции были введены в ответ на конкретные действия России, чтобы дать сигнал об их неприемлемости, подчеркивает Кавалек. Они не будут продлены, если разрешить ситуацию, которая вызвала их введение, отметила она.

В конце января минфин США опубликовал так называемый «кремлевский доклад» – список чиновников и бизнесменов, которых американские власти считают близкими к президенту России Владимиру Путину. Всего в докладе оказалось 210 человек. Попадание в этот список не несет за собой каких-либо санкций или ограничений. Однако министр финансов США Стивен Мнучин пообещал, что в ближайшее время вслед за публикацией «кремлевского доклада» будут введены новые санкции.

Кто из российских бизнесменов попал в «кремлевский доклад»