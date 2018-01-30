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Министр финансов США пообещал новые санкции после «кремлевского доклада»

За публикацией «кремлевского доклада» последуют новые санкции против России. Об этом заявил министр финансов США Стивен Мнучин, передает Bloomberg.

Однако он отметил, что не стоило ожидать санкций сразу после публикации доклада. Его цель - провести тщательный анализ, отметил Мнучин. Некоторые демократы в конгрессе оказались расстроены тем, что за докладом немедленно не последовали новые санкции, отмечает Bloomberg.

Ранее минфин США представил так называемый «кремлевский доклад». Это список чиновников и бизнесменов, которых США считают близкими к руководству России – в публичном списке всего более 200 человек. Однако есть и закрытая часть доклада. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал доклад «беспрецедентным». Попадание в этот список не несет за собой каких-либо санкций или ограничений.

Кто из российских бизнесменов попал в «кремлевский доклад»