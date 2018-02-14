Клинцевич покинул пост первого зампреда оборонного комитета Совета Федерации
Совет Федерации на пленарном заседании освободил Франца Клинцевича от должности первого зампредседателя комитета по обороне и безопасности.
Клинцевич продолжит работу в оборонном комитете в качестве рядового сенатора. Должность первого зампреда займет бывший руководитель регионального отделения ФСБ по Западному военному округу сенатор Александр Ракитин.
Клинцевич подал заявление об уходе 12 февраля. По информации источников «Ведомостей», отставка Клинцевича была инициирована Минобороны в связи с недовольством публичными комментариями сенатора, которые часто расходились с официальной позицией военного ведомства.
Клиенцевич представляет в верхней палате парламента Смоленскую область. Он занимал должность первого зампреда комитета с 30 сентября 2015 г. Клиенцевич с 1975 г. служил в армии СССР, участвовал в боевых действиях в Афганистане. Сенатор возглавляет Российский союз ветеранов Афганистана. С 1999 по 2015 г. Клинцевич был депутатом Госдумы четырех созывов.