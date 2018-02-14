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Кремль не исключил присутствия россиян в Сирии

У Кремля нет детальной информации, которая позволила бы сделать выводы о присутствии россиян в зоне военных действий в Сирии, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Не исключено, что там находятся российские граждане, они не относятся к вооруженным силам России», — сказал Песков. Также в Кремле не знают о количестве погибших россиян, отметил он.

На вопрос, намерены ли российские власти решать вопрос присутствия людей с российскими паспортами в зоне боевых действий в Сирии, Песков ответил, что ему «не известно, чтобы эта тема каким-либо образом прорабатывалась».

«Никаких законодательных запретов на такие поездки нет. Вы знаете, что практикуются заявления МИДа об опасности в той или иной стране, но запретов нет. И мне не известно, чтобы они обсуждались», — отметил представитель Кремля.

7 февраля коалиция во главе с США нанесла авиаудар по сторонникам президента Башара Асада в районе газового месторождения Хашам в провинции Дейр-эз-Зор. Иранское агентство Fars со ссылкой на издание Tasnim сообщило, что в результате атаки погибли «несколько российских военных советников». Группа расследователей Conflict Intelligence Team (CIT) на основе сообщений в соцсетях установила имена пятерых предположительно погибших в Сирии россиян, которые состояли в частной военной компании «Вагнера», - Алексей Ладыгин, Станислав Матвеев, Игорь Косотуров и Владимир Логинов.

Агентство Bloomberg 13 февраля сообщило, что в Сирии на минувшей неделе под ударом авиации погибли от 100 до 200 «русских наемников». Агентство ссылалось на американского чиновника, который назвал цифру в 100 погибших и 200-300 раненых, и на троих россиян, которые назвали цифру в 200 погибших.

«Московский Комсомолец» со ссылкой на близкий к ЧВК «Вагнера» источник писал, что под Хишамом погибли 40 и ранены 72 человека, включая сирийцев. Источник, близкий к Минобороны, сказал «Ведомостям», что оценки потерь издания наиболее близки к действительности.