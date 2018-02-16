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«Коммерсантъ» сообщил о споре пилотов Ан-148 в момент катастрофы

Пилоты разбившегося пассажирского самолета Ан-148 так и не поняли причину некорректных показаний датчиков скорости, которые могли привести к катастрофе. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на собеседников, знакомых с данными расшифровки речевого самописца.

Восстанавливать запись пришлось несколько дней из-за сильных повреждений, отмечает издание. На ней слышно, как перед полетом пилоты зачитывают контрольную карту, включая и проверяя работу приборов. Обогрев приемников полного давления, с которых считывают информацию датчики скорости, они оставили выключенным.

Ранее эксперты МАК пришли к выводу, что выключенный обогрев датчиков мог привести к их обледенению и изменению передаваемых параметров. По данным специалистов, на высоте около 2000 м у одного из пилотов датчик скорости оставался на нуле, а у другого показывал недопустимо низкие значения – 200 км/ч, тогда как реальная скорость составляла около 600 км/ч. Данные речевого самописца свидетельствуют, что в этот момент пилоты, ругаясь, пытались справиться с проблемой. При этом они увеличивали скорость и наклоняли самолет к земле. Собеседник издания утверждает, что самолет столкнулся с землей под нечленораздельные крики пилотов.

Росавивация, по данным издания, решила разработать программы имитации полетов с отказами различных приборов. Это планируется сделать на комплексном пилотажном тренажере Ан-148 в Санкт-Петербургском государственном университете гражданской авиации. По ней предполагается провести обучение летчиков Ан-148.

Пассажирский самолет Ан-148 разбился 11 февраля в Подмосковье через несколько минут после вылета из «Домодедово». На борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа, все они погибли.

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