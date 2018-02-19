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Госдеп США допустил возможность новых санкций против россиян

Власти США могут расширить санкционные списки россиян, рассказал в интервью телеканалу CBS госсекретарь Рекс Тиллерсон.

«Мы уже предприняли шаги, которые согласно законодательству [о санкциях] предотвратили несколько сделок по продаже оружия из России. Также мы рассматриваем возможность введения санкций против нескольких лиц», – сказал Тиллерсон, отвечая на вопрос, почему американская администрация не расширяет санкционные меры в отношении России согласно новому закону.

Тиллерсон также прокомментировал свои взаимоотношения с президентом России Владимиром Путиным. Он отметил, что познакомился с Путиным 18 лет назад в период руководства ExxonMobil, однако сейчас его взаимоотношения с российским лидером изменились в связи со вступлением в должность госсекретаря США. «Я сказал ему: "Отныне я представляю американский народ". Я полагаю, было важно сказать ему это лицом к лицу, и думаю, он прекрасно все понял», – заключил Тиллерсон.

Подписанный в августе 2017 г. президентом США Дональдом Трампом закон «О противостоянии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA) предусматривает возможность ужесточения антироссийских санкций и введение ограничительных мер в отношении любых компаний и физлиц, заключивших существенную сделку с предприятиями российского оборонно-промышленного комплекса.

В конце января госдеп США заключил, что в новых санкционных мерах нет необходимости, поскольку действующие ограничения оказывают достаточное давление на российский ОПК. В свою очередь минфин США пришел к выводу о нецелесообразности введения санкций против российского госдолга. В то же время министр финансов Стивен Мнучин анонсировал новые санкции против фигурантов «кремлевского доклада».