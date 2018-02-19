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Лавров назвал данные о погибших в Сирии россиянах попыткой спекуляции на войне

Информация о сотнях погибших россиян в Сирии является попыткой спекулировать на войне, заявил журналистам министр иностранных дел Сергей Лавров.

«То, что мы читаем про сотни и даже тысячи, по-моему, уже было – это попытки негодными средствами спекулировать на войне, которая в Сирии, к сожалению, продолжается», – сказал Лавров (цитата по «РИА Новости»), комментируя соответствующие публикации СМИ.

16 февраля агентство Reuters со ссылкой на источники среди военных врачей писало, что около 100 человек из числа «связанной с Кремлем российской частной военной компании» – «ЧВК Вагнера» – были убиты 7 февраля в провинции Дейр-эз-Зор, еще 200 получили ранения. Агентство Bloomberg 14 февраля сообщало, что в результате атаки в сирийской провинции погибло от 100 до 200 россиян. Оба агентства писали о доставленных в российские военные госпитали раненых в Сирии бойцов.

Лавров назвал попытки спекуляций «как минимум не очень корректными». По его словам, в СМИ, публикующих сообщения о погибших россиянах, это происходит «путем накручивания жареных новостей без предъявления конкретных фактов» и до завершения расследования. «Наберитесь, пожалуйста, терпения», – призвал Лавров.

15 февраля МИД России официально признал, что в Сирии от авиаудара коалиции во главе с США могли погибнуть пять человек, предположительно россиян, которые не связаны с вооруженными силами России.

В Кремле отмечали, что в Дейр-эз-Зоре могли быть россияне, однако они не относились к вооруженным силам России, подчеркивал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.