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У Кремля нет новой информации о раненых и погибших в Сирии россиянах

Кремль не располагает новой информацией о россиянах, которые могли быть ранены или убиты в результате авиаудара США в Сирии, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«У нас никакой новой информации нет», - сказал Песков в ответ на просьбу журналистов прокомментировать сообщения о поступлении в российские больницы раненных в Сирии россиян.

«Нам нечего добавить к тому, что мы уже говорили», - подчеркнул представитель Кремля.

16 февраля агентство Reuters со ссылкой на источники среди военных врачей сообщило, что около 100 человек из числа «связанной с Кремлем российской частной военной компании» - «ЧВК Вагнера» - были убиты 7 февраля в провинции Дейр-эз-Зор, еще 200 получили ранения. Знакомый с несколькими российскими наемниками источник информагентства рассказал, что число жертв превышает 80 человек. По словам пяти собеседников агентства, пострадавшие направлены в четыре российских военных госпиталя.

Агентство Bloomberg 14 февраля со ссылкой на источники сообщало о десятках раненых «русских наемников», доставленных из Сирии в военные госпитали Москвы и Санкт-Петербурга. По данным собеседников агентства, в результате атаки в сирийской провинции погибли от 100 до 200 россиян.

15 февраля МИД России официально признал, что в Сирии от авиаудара коалиции во главе с США могли погибнуть пять человек, предположительно россиян, которые не связаны с вооруженными силами России.

До заявления МИДа Песков не исключал, что в Дейр-эз-Зоре могли быть россияне. Однако они «не относятся к вооруженным силам России», подчеркивал он.