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Reuters узнал о гибели и ранениях 300 частных российских военных в Сирии

Около 100 человек, нанятых «связанной с Кремлем российской частной военной компанией» - «ЧВК Вагнера», были убиты 7 февраля в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Еще примерно 200 получили ранения. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собеседников среди военных врачей. Источник агентства, знакомый с несколькими российскими наемниками, рассказал, что число жертв превышает 80 человек.

В четверг МИД России признал, что в Сирии от удара авиации США могли погибнуть пять человек, предположительно россиян, которые не связаны с вооруженными силами России.

Пострадавшие направлены в четыре российских военных госпиталя, рассказали пять собеседников агентства. Один из военных реаниматологов, работающих с ранеными в Дейр-эз-Зоре, рассказал, что по состоянию на вечер 10 февраля в российских больницах находились более 50 таких пациентов, у 30% из них – серьезные ранения. Как минимум три рейса с ранеными, по его информации, прибыли из Сирии в Москву между 9 и 12 февраля. Каждый медицинский борт оборудован 2-3 палатами интенсивной терапии и местами для перевозки нескольких десятков раненых, находящихся в менее тяжелом состоянии.

Лидер казацкой организации, связанной с частными российскими военными, Евгений Шабаев рассказал о своем посещении Центрального военного госпиталя Минобороны в Химках. «Если вы представляете себе военные действия и военные травмы, вы можете вообразить, что творится внутри. Там постоянные крики», - сказал он. По словам Шабаева, он посетил палату, где находились восемь раненных в Сирии. Со слов раненых Шабаев рассказал, что в бою в Дейр-эз-Зоре участвовали два отряда частных российских специалистов – в общей сложности 550 человек. Лишь 200 из них остались в живых и избежали ранений.

Также раненные в Сирии, по информации агентства, размещены в 3-м Центральном военном клиническом госпитале им. А.А. Вишневского в Красногорске, Подмосковном филиале Главного военного клинического госпиталя им. академика Н. Н. Бурденко и Военно-медицинской академии им. С.М.Кирова в Санкт-Петербурге.

Еще один собеседник Reuters рассказал, что осколки, ранившие многих, не определяются на рентгене, что затрудняет лечение. Прогноз для большинства из них, по его словам, неутешителен.