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Bloomberg сообщил о появлении в госпиталях десятков раненых в Сирии «русских наемников»

Агентство Bloomberg, продолжающее освещать инцидент с обстрелом подразделений российской частной военной компании в Сирии 7 февраля, в среду сообщило о десятках раненых «русских наемников», доставленных из Сирии в российские военные госпитали.

«Раненые доставлены в военные госпитали Москвы и Санкт-Петербурга, рассказали два человека, находящихся с ними в контакте, после того как более 200 человек погибли на минувшей неделе в неудачном наступлении на базу сил, поддерживаемых США, в восточной сирийской провинции Дейр-эз-Зор. По сведениям одного источника, количество погибших растет по мере того, как попавшие под удар умирают от ран», - пишет Bloomberg.

Ранее в среду пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что у Кремля нет информации о присутствии россиян в зоне военных действий в Сирии. Он не исключил, что там находятся россияне, но подчеркнул, что они «не относятся к вооруженным силам России». В Кремле, по словам Пескова, не знают и о количестве погибших россиян.

Коалиция во главе с США 7 февраля нанесла авиаудар по сторонникам президента Сирии в районе нефтегазового месторождения Хишам в провинции Дейр-эз-Зор. На этой неделе группа расследователей Conflict Intelligence Team (CIT) на основе сообщений в соцсетях назвала имена предположительно погибших россиян, которые состояли в частной военной компании Вагнера, - это Владимир Логинов, Алексей Ладыгин, Игорь Косотуров и Станислав Матвеев.

Во вторник, 13 февраля, Bloomberg со ссылкой на неназванных собеседников написал, что на прошлой неделе под ударом авиации в Сирии погибли от 100 до 200 «русских наемников». Американский чиновник, на которого ссылалось агентство, заявил о 100 погибших и 200-300 раненых. Три источника в России рассказали о 200 погибших в результате авиаудара.

Газета «Московский комсомолец» со ссылкой на собеседника, близкого к ЧВК Вагнера, писала, что под Дейр-эз-Зором погибли 40 и ранены 72 человека, включая сирийцев. Эти оценки наиболее близки к действительности, сказал источник «Ведомостей», близкий к Минобороны. В среду «Коммерсантъ», ссылаясь на военный источник, написал, что под Дейр-эз-Зором погибли 11 россиян.