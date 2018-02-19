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Кремль отреагировал на обвинения россиян во вмешательстве в выборы в США

В Кремле не увидели «существенных доказательств того, что кто-то вмешивался в выборы» в США, заявил журналистам в понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Так он ответил на вопрос о реакции Кремля на выдвинутые в США обвинения во вмешательстве в выборы против 13 россиян.

«Во-вторых, речь идет о российских гражданах, хотя в США звучали заявления о вмешательстве со стороны российского государства. Так вот: никаких индикаторов того, что государство вмешивалось, нет», – отметил Песков. Кремль не считает подобные доказательства серьезными и не может согласиться с обвинениями, добавил представитель Кремля. «Россия не вмешивалась в выборы, не имеет обыкновения вмешиваться и не делает этого сейчас», – резюмировал Песков.

В пятницу, 16 февраля, власти США предъявили обвинения 13 российским гражданам и трем организациям во вмешательстве в президентские выборы 2016 г. В списке есть знакомый президента и бизнесмен Евгений Пригожин, а также его компании – «Конкорд менеджмент» и «Конкорд кейтеринг». Еще одно юридическое лицо, против которого американские власти выдвинули обвинения, – Агентство интернет-исследований, более известное как «фабрика троллей». Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова назвала обвинения абсурдом. «Их, оказывается, было 13, по мнению минюста США. 13 человек осуществляли вмешательство в выборы в США?! 13 против миллиардных бюджетов спецслужб? Против разведки и контрразведки, против новейших разработок и технологий?.. Абсурд? Да», – написала она.

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