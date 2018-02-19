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Кремль назвал условие компромисса по миротворцам в Донбассе

Вопрос размещения миротворцев на востоке Украины должен решаться с участием представителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Компромисс может быть достигнут исключительно в результате диалога. И в данном случае недостаточно иметь диалог только между Москвой и Киевом. Но решать подобные вопросы, абстрагируясь от представителей республик Донбасса, невозможно», – указал Песков.

Отвечая на вопрос об отношении Москвы к размещению в качестве миротворцев в Донбассе представителей Белоруссии, Швеции и Финляндии, Песков отметил, что идея миссии сама по себе «все-таки принадлежит президенту [России Владимиру] Путину». «Им она была инициирована, им была инициирована и дискуссия. Состав подобной миссии, режим и цели размещения не могут быть определены без согласования с республиками Донбасса», – подчеркнул представитель Кремля.

Ранее Белоруссия заявила о готовности разместить свой миротворческий контингент в зоне конфликта на востоке Украины. Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей сообщал, что этот вопрос обговаривался со спецпредставителем госдепартамента США по Украине Куртом Волкером на полях Мюнхенской конференции.

В сентябре 2017 г. президент России Владимир Путин предложил разместить миротворцев ООН на линии разделения Украины и непризнанных республик. Госдепартамент США и власти Украины в свою очередь выступают за размещение сил ООН на всей территории Донбасса, в том числе на границе с Россией.