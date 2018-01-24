Порошенко и Волкер обсудили вопрос о миссии ООН в Донбассе

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Сечин попросил Путина перенести уплату акцизов с НПЗ на заправки

Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин попросил президента Владимира Путина перенести уплату акцизов с нефтеперерабатывающих заводов на АЗС, сообщает РБК со ссылкой на копию соответствующего письма от 29 ноября.

Подлинность письма изданию подтвердил федеральный чиновник. На письме стоит резолюция Путина, согласно которой министры энергетики и финансов должны «доложить согласованную позицию». Представитель «Роснефти» и пресс-секретарь президента не ответили на запросы.

Налоговые маневры 2013-2016 гг. ударили по перерабатывающей отрасли, и отсутствие стимулов для эффективности этого бизнеса стало одним из ключевых факторов, которые давят на котировки «Роснефти», указывает в письме Сечин. Он просит синхронизировать принятие нового налога на дополнительный доход в нефтяной отрасли, который должен появиться с 2019 г., с поддержкой нефтепереработки.

Действующая налоговая система «препятствует завершению программы модернизации заводов «Роснефти» и создает «системные риски в области стабильного обеспечения нефтепродуктами российских потребителей, включая наиболее уязвимые с точки зрения логистики регионы Восточной Сибири и Дальнего Востока», пишет Сечин.

Сейчас акцизы на реализуемое в стране топливо платят НПЗ. Если инициатива будет поддержана, уплачиваемые «Роснефтью» налоги на реализуемое оптом топливо будут платить покупатели — владельцы независимых АЗС, объясняет аналитик АКРА Василий Танурков. По его подсчетам, нефтяная компания сможет за счет этого сэкономить 140 млрд руб.

При этом «Роснефть» вряд ли сохранит оптовые цены для АЗС, которым придется повышать стоимость бензина для автомобилистов на 9–10 руб. за литр, или же начнутся массовые банкротства, отмечает Танурков, оговариваясь, что это нереалистичный сценарий.

Аналитик Raiffeisenbank Андрей Полищук считает, что «Роснефть» теоретически может снизить оптовые цены для АЗС, но не на размер акциза, а, например, на 80%, увеличив тем самым маржу своих заводов. Но даже это при неизменных розничных ценах может спровоцировать банкротства частных АЗС, которые и сейчас работают с маржой всего около 10% и на одном литре бензина зарабатывают примерно 3–5 руб., говорит Танурков. В результате АЗС фактически будут оплачивать модернизацию НПЗ, заключает эксперт. С ним соглашается федеральный чиновник, знакомый с текстом письма Сечина: «У заводов вырастет оборотный капитал, а у компании не будет болеть голова, как максимально переложить рост акцизов в конечную стоимость топлива».

По словам президента Российского топливного союза Евгения Аркуши, перенос уплаты акцизов на АЗС приведет к проблемам с пополнением бюджета и дорожных фондов. Он напомнил, как власти отказались от этой идеи в начале 2000-х гг., поскольку АЗС уходили от уплаты налогов. Администрировать 28 заводов или 20 000 заправок — это огромная разница, объясняет он.

В Минфине изданию сообщили, что выступают против предложения «Роснефти». Около 30% нефтепродуктов не реализуется через розницу, а отсутствие контроля за движением нефтепродуктов, продаваемых без акцизов оптом, неизбежно приведет к увеличению нелегального оборота, пояснил представитель ведомства.

В марте 2016 г. представители крупнейших российских нефтяных компаний обращались к Путину с аналогичным предложением о переносе уплаты акцизов с НПЗ на АЗС, сообщал «Интерфакс».

В 2017 г. рост цен на бензин составил 7,3% при инфляции 2,5%. В 2016 г. цена выросла на 3,8% при инфляции в 5,4%. Федеральная антимонопольная служба во вторник сообщила, что 65% в цене литра бензина приходится на налоги. С начала года акцизы на топливо были проиндексированы, они также будут увеличены в 2019 и 2020 гг.