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Экс-гендиректор «Роснано» попросил у суда разрешения проголосовать на выборах

Бывший гендиректор «Роснанотеха» (в 2011 г. реорганизован в «Роснано») Леонид Меламед, находящийся под домашним арестом, попросил суд разрешить ему проголосовать на президентских выборах, передает «РИА Новости» из зала Мосгорсуда.

«ФСИН сообщил мне, что я должен заявить данный вопрос суду, поэтому прошу суд разрешить мне участвовать в выборах [президента 18 марта]», — сказал Меламед. Просьба обоснована тем, что Меламед находится под домашним арестом не по адресу своей регистрации.

Еще один фигурант дела, бывший финансовый директор «Роснано» Вячеслав Понуров обратился к суду с аналогичным ходатайством.

В ответ судья пояснил, что вопрос не требует вынесения отдельного постановления.

В среду Мосгорсуд рассматривает апелляцию прокуратуры на постановление райсуда Москвы о возврате уголовного дела о хищениях в «Роснанотехе» в Генпрокуратуру.

По версии следствия, Меламед вместе с бывшим финдиректором «Роснано» Святославом Понуровым и замгендиректора Андреем Малышевым организовал растрату на сумму более 220 млн руб. Всем троим предъявлены обвинения по ч. 4 ст. 160 УК (растрата в крупном размере, совершенная организованной группой лиц). Меламед и Понуров вину не признают. Малышев объявлен в розыск и арестован заочно.