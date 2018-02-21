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Экс-гендиректор «Роснано» попросил у суда разрешения проголосовать на выборах

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Бывший гендиректор «Роснанотеха» (в 2011 г. реорганизован в «Роснано») Леонид Меламед, находящийся под домашним арестом, попросил суд разрешить ему проголосовать на президентских выборах, передает «РИА Новости» из зала Мосгорсуда.

«ФСИН сообщил мне, что я должен заявить данный вопрос суду, поэтому прошу суд разрешить мне участвовать в выборах [президента 18 марта]», — сказал Меламед. Просьба обоснована тем, что Меламед находится под домашним арестом не по адресу своей регистрации.

Еще один фигурант дела, бывший финансовый директор «Роснано» Вячеслав Понуров обратился к суду с аналогичным ходатайством.

В ответ судья пояснил, что вопрос не требует вынесения отдельного постановления.

В среду Мосгорсуд рассматривает апелляцию прокуратуры на постановление райсуда Москвы о возврате уголовного дела о хищениях в «Роснанотехе» в Генпрокуратуру.

По версии следствия, Меламед вместе с бывшим финдиректором «Роснано» Святославом Понуровым и замгендиректора Андреем Малышевым организовал растрату на сумму более 220 млн руб. Всем троим предъявлены обвинения по ч. 4 ст. 160 УК (растрата в крупном размере, совершенная организованной группой лиц). Меламед и Понуров вину не признают. Малышев объявлен в розыск и арестован заочно.

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Стиль жизни
Новости

Российские лыжники завоевали серебро в командном спринте на Олимпиаде

Ведомости
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Лыжники Денис Спицов и Александр Большунов заняли второе место в командном спринте, завоевав серебряные медали на Олимпиаде в Пхенчхане.

Победу одержала команда Норвегии, третье место заняла Франция.

В результате лыжники принесли российской олимпийской команде 13-ю медаль на Олимпиаде-2018. На данный момент в копилке России - четыре серебряных и девять бронзовых медалей.

Российские спортсмены выступают на Олимпийских играх в Южной Корее под нейтральным флагом согласно предписанию Международного олимпийского комитета в связи с допинговым скандалом.

Зимняя Олимпиада в Пхенчхане проходит с 9 по 25 февраля.

 

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Бизнес
Новости

Россия сняла ограничения на ввоз птицы из США и Канады

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Россельхознадзор с 20 февраля снял ограничения на ввоз из США и Канады живой птицы, инкубационных яиц, мяса птицы и всех видов птицеводческой продукции, не прошедших тепловую обработку, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на материалы ведомства.

Также отменяется запрет на транзит по территории России живой птицы, яиц и продуктов птицеводства из США и Канады.

Ограничения на ввоз в Россию птицы с некоторых территорий Канады и США были введены в июле 2016 г. Причиной послужило возникновение там очагов слабопатогенного птичьего гриппа.

По данным Всемирной организации здравоохранения, птичий грипп является инфекционным вирусным заболеванием птиц, часто протекающим без очевидных симптомов. В некоторых случаях вирус может быть опасен для людей. 

Политика
Новости

Списки избирателей к президентским выборам зачистят от проживающих за рубежом

Ведомости
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Центризбирком утвердил поправки в инструкцию по составлению списков избирателей, предписывающие территориальным избирательным комиссиям не включать в списки избирателей по месту жительства граждан, находящихся на консульском учете как проживающих за рубежом.

По словам секретаря ЦИК Майи Гришиной, такая поправка позволит избежать двойного учета избирателей, которые числятся как проживающие в России, но на самом деле давно живут за границей.

Списки таких россиян должен предоставить МИД, следует из документа. По словам зампредседателя ЦИК Николая Булаева, такая работа уже идет и ЦИК совместно с МИДом удалось идентифицировать уже 357 000 избирателей, которые точно не будут голосовать в России. Он выразил уверенность в том, что этот список будет уточняться и увеличиваться. Всего, по данным ЦИК, за рубежом проживают 1 875 408 избирателей, т. е. почти 2% от списочной численности избирателей.

Кто выдвинул Путина в президенты

Бизнес
Новости

«Ростелеком» выставил фонду бизнесмена Малофеева счет за неоплаченные услуги связи

Ведомости
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«Ростелеком» подал иск к благотворительному Фонду святителя Василия Великого на 48 500 руб., сообщается в картотеке арбитражного суда Московской области.

«Ростелеком» через суд требует оплатить задолженность за предоставленные услуги связи в период с октября 2016 г. по август 2017 г., объяснили «Интерфаксу» в пресс-службе госоператора.

Совладельцами основанного в 2007 г. благотворительного фонда являются Константин Малофеев, Георгий Сажинов и Вячеслав Гундарь. 

Малофеев основал инвестиционную компанию Marshall Capital. Ее бывший руководитель Александр Провоторов в 2010-2013 гг. был гендиректором «Ростелекома». 

Малофеев состоял в совете директоров «Связьинвеста», до ноября 2013 г. являлся миноритарным акционером «Ростелекома» с пакетом в 7,45%, позднее оператор выкупил у него акции. 

Сейчас Малофеев является акционером созданного им телеканала «Царьград» и председателем общества развития русского исторического просвещения «Двуглавый орел».

Агентство Bloomberg называло Малофеева «состоятельным союзником [президента Владимира] Путина», который стал кем-то вроде неофициального посланника России для антииммигрантской партии «Альтернатива для Германии» (AfD) и других немецких партий правого толка.

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Стиль жизни
Новости

Российские хоккеисты вышли в полуфинал Олимпиады

Ведомости
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Сборная России по хоккею обыграла команду Норвегии в четвертьфинальном матче на Олимпийских играх в Пхенчхане.

Встреча завершилась со счетом 6:1 (3:0, 2:1, 1:0 по периодам) в пользу россиян. Шайбы забросили Михаил Григоренко, Никита Гусев, Вячеслав Войнов, Сергей Калинин, Никита Нестеров и Иван Телегин. Автором единственного гола у норвежцев стал Александр Бонсаксен.

В результате российская команда вышла в полуфинал. 23 февраля российские хоккеисты сыграют с командой Чехии, которая обыграла сборную США.

Смех и слезы российских олимпийцев

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Политика
Новости

Мосгорсуд признал законным возврат в генпрокуратуру дела Меламеда

Ведомости
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Мосгорсуд признал законным возврат в прокуратуру уголовного дела бывшего гендиректора «Роснанотеха» (в 2011 г. реорганизован в «Роснано») Леонида Меламеда и финдиректора Святослава Понурова, сообщили «Ведомостям» в суде.

Апелляционное представление прокурора на постановление Черемушкинского суда от 8 декабря 2017 г. о возвращении дела в надзорное ведомство в связи с грубыми нарушениями оставлено без удовлетворения.

Также Мосгорсуд оставил в силе постановление Черемушкинского суда о продлении домашнего ареста Меламеду и Понурову до 22 февраля. Прокуратура не стала выступать за дальнейшее продление меры пресечения. «Суд не высказался по нашему ходатайству о продлении меры пресечения, которая истекает сегодня. Получается, что они будут освобождены», - пояснил журналистам прокурор (цитата по «Интерфаксу»). По словам адвокатов, Меламед и Понуров будут освобождены из-под домашнего ареста предстоящей ночью.

По версии следствия, Меламед вместе с Понуровым и замгендиректора «Роснано» Андреем Малышевым организовал растрату 220 млн руб. средств госкорпорации. Всем троим предъявлены обвинения по ч. 4 ст. 160 УК (растрата в крупном размере, совершенная организованной группой лиц).

Меламед был отправлен под домашний арест 3 июля 2015 г. Понурова взяли под стражу, но по истечении предельного срока он также был переведен под домашний арест. Оба свою вину не признают. Находящийся за границей Малышев был объявлен в розыск и арестован заочно.

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Технологии
Новости

Bloomberg узнал об опасениях Apple из-за возможного дефицита кобальта

Ведомости
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Apple опасается возможного дефицита кобальта и пытается договориться с горнодобывающими компаниями о прямых поставках металла, необходимого для производства литий-ионных батарей. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на неназванных собеседников.

Сейчас американский производитель не закупает кобальт напрямую это делают компании, которые производят батареи для устройств Apple.

Apple один из крупнейших покупателей кобальта, компании требуется несколько тысяч тонн этого металла в год, пишет агентство. Производитель iPhone опасается, что массовое производство электромобилей вызовет дефицит кобальта, отмечает Bloomberg. Для производства аккумуляторов для смартфонов сейчас используется около четверти всего добываемого кобальта. На одну батарею для смартфона нужно около 8 г кобальта. Для батареи электромобиля – в тысячу раз больше.

Производитель iPhone хочет обеспечить поставки кобальта минимум на ближайшие пять лет, говорят собеседники Bloomberg. По словам одного из собеседников, первые переговоры с горнодобывающими компаниями Apple провела еще более года назад, но до сих пор не ясно, будет ли заключена какая-либо сделка.

Пресс-секретарь Apple отказался от комментариев. В конце прошлого года гендиректор швейцарской горнодобывающей компании Glencore Айван Глазенберг назвал Apple в числе компаний, с которыми ведутся переговоры о покупках кобальта, но детали раскрывать не стал.

Ранее Bloomberg сообщил, что Samsung планирует перерабатывать использованные смартфоны и извлекать из их аккумуляторов кобальт.

Более половины мировых запасов кобальта приходятся на Демократическую республику Конго. В 2017 г. цены на этот металл выросли на 235%.

Политика
Новости

Госдума приняла закон об охране губернаторов сотрудниками Росгвардии

Ведомости
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Депутаты Госдумы приняли в третьем, окончательном чтении поправки в закон о войсках национальной гвардии, следует из материалов нижней палаты парламента. Согласно документу, сотрудники Росгвардии будут охранять глав регионов.

Росгвардия будет осуществлять эту работу исключительно на договорной основе. При этом средства, получаемые нацгвардией за оказание услуг по обеспечению безопасности, будут перечисляться в федеральный бюджет. Тарифы на услуги Росгвардии определяются в порядке, устанавливаемом правительством, говорится в тексте закона.

Закон вступает в силу через полгода со дня его официального опубликования, то есть в августе 2018 г. 

Бизнес
Новости

Структура Ротенберга попросила ФАС разрешить приобрести «Мостотрест»

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«Стройпроектхолдинг» Аркадия Ротенберга направил в ФАС ходатайство о согласовании покупки 100% компании «ТФК-финанс», основного владельца «Мостотреста», сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе антимонопольного органа.

«Мостотрест» на 94,2% принадлежит «ТФК-финанс» - структуре НПФ «Благосостояние», фонд, в свою очередь, подконтролен «РЖД». «Мостотрест» специализируется на возведении и реконструкции мостов, дорог и других инфраструктурных сооружений и является одним из основных субподрядчиков строительства моста через Керченский пролив. Генподрядчиком крымского моста является принадлежащий Ротенбергу «Стройгазмонтаж».

Как сообщал «Ведомостям» представитель Ротенберга, бизнесмен рассматривает возможность приобретения «Мостотреста» и заинтересован в инфраструктурном строительстве, а также надеется на синергию с другими видами строительного бизнеса.

Ранее «Мостотрест» неформально принадлежал Ротенбергу, сообщал Forbes и подтверждали «Ведомостям» три собеседника. До 2015 г. крупнейшим акционером компании была Marc O’Polo Investments, принадлежащая на 68,45% сыну бизнесмена Игорю Ротенбергу. Впоследствии Marc O’Polo Investments продала 38,6% «Мостотреста» «ТФК-финанс», которая уже владела 25% долей в компании. Затем «ТФК-финанс» выкупила акции у миноритариев, нарастив свою долю до 94,2%.

Цель запланированной сделки заключается в защите «РЖД» от санкций, говорили «Ведомостям» два близких к железнодорожной монополии человека и чиновник. Рано или поздно санкции затронут не только подрядчика, но и его владельца, объясняет один из них. Инициатор сделки – не Ротенберг, а «Благосостояние», знает человек, близкий к одной из сторон сделки. Скрывать бенефициара смысла нет, уверен топ-менеджер строительной компании.

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Политика
Новости

МИД не исключил ответные меры в случае введения санкций США в отношении «списка Мюллера»

Ведомости
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МИД России допускает возможность применить ответные меры в случае введения санкций в отношении 13 россиян, обвиняемых во вмешательстве в президентские выборы в США, сообщил журналистам замминистра иностранных дел Сергей Рябков.

«Мы всегда реагируем, в том числе зеркально. У нас есть собственные списки лиц, которым ограничен въезд в Россию, есть другие формы реагирования, - сказал Рябков (цитаты по ТАСС). - Я ничего не исключаю, но прежде чем об этом говорить [об ответных мерах], надо посмотреть, что реально будет происходить в данной сфере».

Дипломат подчеркнул, что заявления властей США о якобы вмешательстве России в американские выборы негативно сказывается на двусторонних отношениях стран.

По словам Рябкова, действия США по этому вопросу скоординированы «с учетом нашего внутреннего календаря - парадоксальным образом американцы делают шаги, которые направлены на вмешательство в наши внутренние дела, на нагнетание напряженности в отношениях в преддверии выборов президента России».

16 февраля минюст США по представлению спецпрокурора Роберта Мюллера предъявил 13 россиянам и трем организациям обвинения во вмешательстве в американские президентские выборы 2016 г. В частности, обвинения предъявлены бизнесмену Евгению Пригожину и его компаниям «Конкорд менеджмент» и «Конкорд кейтеринг», а также Агентству интернет-исследований, известному как «фабрика троллей».

Госдепартамент США рассмотрит возможность введения санкций в отношении лиц из «списка Мюллера», сообщала официальный представитель американского внешнеполитического ведомства Хизер Нойерт.

Кремль неоднократно опровергал обвинения во вмешательстве России в выборы в США и других странах.

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Бизнес
Новости

Glencore намерен завершить продажу CEFC акций «Роснефти» в первом полугодии

Ведомости
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Покупка китайским концерном CEFC 14,16% акций «Роснефти» у консорциума швейцарского трейдера Glencore и суверенного фонда Катара QIA может завершиться в первом полугодии 2018 г. Об этом говорится в финансовой отчетности Glencore.

«Закрытие сделки, которая является предметом одобрения регуляторов, ожидается в первом полугодии 2018 г.», – отмечается в документе.

Китайская CEFC может выкупить у Glencore и катарского инвестфонда 14,16% «Роснефти» за $9,1 млрд. Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин назвал сделку «серьезным событием, которое формирует в окончательном виде акционерную структуру» компании. Ранее ожидалось, что сделка будет закрыта в январе.

После закрытия сделки CEFC станет третьим крупнейшим акционером «Роснефти». России через «Роснефтегаз» принадлежит 50% плюс 1 акция, BP – 19,75%. Под контролем QIA и Glencore останется 5,3% «Роснефти».

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